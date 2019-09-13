Kasımpaşa galibiyeti sonrası Galatasaray'a eleştiri: Keyif vermedi

13.09.2019 23:00

Galatasaray, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı Radamel Falcao'nun golüyle 1-0 mağlup etti. Ünlü yorumcu Levent Tüzemen, karşılaşmayı A Spor ekranlarında değerlendirdi.

"GALATASARAY KONYASPOR MAÇININ GERİSİNDEYDİ"

Tüzemen, "Galatasaray keyif vermedi. Belhanda ile Feghouli'nin fabrika ayarlarına dönmeleri lazım. Marcao ile Luyindama riskli oynuyor. Şampiyonlar Ligi bunu kaldırmaz, Terim'in onları uyarması lazım. Galatasaray'ı milli maç arası toparlanmış görmedim. Konya maçının daha gerisindeydi Galatasaray. Galatasaray kenarları çabuklaştırmalı." dedi.

"NAGATOMO 12 SAAT UÇUYOR"

Tüzemen, "Ben olsam Linnes'i tutardım. Hem yaşı genç. Hem Norveç'e daha kısa uçuyor. Nagatomo 12 saat uçuyor Japonya'ya, yol bile yorar adamı. Ben bu konuda adaletli davranıldığını düşünmüyorum." diye konuştu.