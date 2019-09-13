Kasımpaşa galibiyeti sonrası Galatasaray'a eleştiri: Keyif vermedi

Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendiren ünlü yorumcu Levent Tüzemen, "Galatasaray keyif vermedi. Şampiyonlar Ligi bunu kaldırmaz." dedi.

13.09.2019 23:00

Galatasaray, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı Radamel Falcao'nun golüyle 1-0 mağlup etti. Ünlü yorumcu Levent Tüzemen, karşılaşmayı A Spor ekranlarında değerlendirdi.

"GALATASARAY KONYASPOR MAÇININ GERİSİNDEYDİ"

Tüzemen, "Galatasaray keyif vermedi. Belhanda ile Feghouli'nin fabrika ayarlarına dönmeleri lazım. Marcao ile Luyindama riskli oynuyor. Şampiyonlar Ligi bunu kaldırmaz, Terim'in onları uyarması lazım. Galatasaray'ı milli maç arası toparlanmış görmedim. Konya maçının daha gerisindeydi Galatasaray. Galatasaray kenarları çabuklaştırmalı." dedi.

"NAGATOMO 12 SAAT UÇUYOR"

Tüzemen, "Ben olsam Linnes'i tutardım. Hem yaşı genç. Hem Norveç'e daha kısa uçuyor. Nagatomo 12 saat uçuyor Japonya'ya, yol bile yorar adamı. Ben bu konuda adaletli davranıldığını düşünmüyorum." diye konuştu.

Kasımpaşa galibiyeti sonrası Galatasaray'a eleştiri: Keyif vermedi
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YORUMLAR (1)

  • FUTBOL-İST:
    Aykut KOCAMAN geldi aklıma, 2 yıl boyunca Aziz gitsin diyerek propaganda yapan GFB başarmayınca devreye medya girmiş ve kafaya oynayan takımın her galibiyeti sonrası ''KEYİF VERMİYOR''gibi başlıklar attılar, algı operasyonunu başardılar, trübinlerden önce FB genel kurul üyeleri hem Aziz in hemde Aykut un ipini çektirmişlerdi, anlaşılan şimdi bi yerlerden talimat gelmiş gibi galip takımı eleştirip algı operasyonuna başlamışlar, hadi hayırlısı FB durumuna düşürlmek istenen bir GS mı olacak
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