Levent Tüzemen: Fatih Terim kalan 4 maça çözüm üretemezse, G.Saray ligi ilk 5'te bitiremez Trabzonspor'a sahasında 3-1 mağlup olarak Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına havlu atan Galatasaray için ünlü spor yazarı Levent Tüzemen'den dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Tüzemen, Fatih Terim'in sorunlara çare bulamaması halinde G.Saray'ın ligi ilk 5 içerisinde bitiremeyeceğini söyledi.

Takvim gazetesi yazarı Levent Tüzemen, Galatasaray'ın Trabzonspor'a 3-1 kaybettiği mücadeleyi köşesinde değerlendirdi.

Tüzemen'in yazısında öne çıkan noktalar şöyle;

"Galatasaray'da yönetimler ve teknik adamlar artık Kuzey Afrika'dan oyuncu almayı bırakmalıdır. Belhanda, Feghouli gibi Kuzey Afrikalı oyuncuların disiplin ve öfke sorunları var. Feghouli'nin Manuel da Costa'ya attığı tekme aslında G.Saray'ın üçüncülük ve Avrupa hedefine atılan tekmeydi. Sosa, Sörloth, Ekuban gibi kaliteli ayaklara sahip Trabzon'a karşı bir kişi eksik oynamak kolay değildir. Nitekim eksik kalmanın zaaflarını G.Saray, rakibine verdiği pozisyonlarla yaşadı. Donk'un Sörloth'a yaptığı hareket bence penaltıydı."

"GALATASARAY LİGİ İLK 5'TE BİTİREMEZ"

"Sörloth topa vurmuş, top auta çıkmış, sonra Donk'un ayağı geliyormuş... Ben bu söylemlere katılmıyorum. Çünkü Donk'un hamlesi sonucu Sörloth'un ayak bileği bile kırılabilir.

Parası ödenmediği için Onyekuru'nun elini kolunu sallayıp gitmesi Galatasaray yönetimindeki çaresizliği maalesef ortaya koyuyor. Fatih Terim, kalan 4 maçta çözüm üretemezse Galatasaray ligi ilk 5'in içinde bitiremez."