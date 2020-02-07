Leo Messi'nin Tarihe Geçtiği Maç

07.02.2020 18:19 | Son Güncelleme: 07.02.2020 18:19

2012-13 La Liga sezonunun 15. haftasında Real Betis'e konuk olan Barcelona, ilk yarıda Leo Messi'nin attığı iki golle maçı 2-1 kazandı. Messi, golleriyle 2012 yılında 90. ve 91. gollerini kaydederek efsane oyuncu Gerd Müller'i geçti ve tarihte bir takvim yılında en çok gol atan oyuncu oldu.