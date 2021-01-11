Başakşehir, Milan'dan Leo Duarte'yi kadrosuna kattı
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Başakşehir, Milan'dan Leo Duarte'yi kadrosuna kattı

11.01.2021 09:02 | Son Güncelleme: 11.01.2021 09:02
Başakşehir, Milan'dan Leo Duarte'yi kadrosuna kattı

Martin Skrtel'in sezonu kapatmasının ardından stoper arayışına giren Medipol Başakşehir, Milan'ın 24 yaşındaki defans oyuncusu Leo Duarte'yi kiralık olarak renklerine bağladı. Başarılı futbolcu, bugün sağlık kontrolünden sonra resmi sözleşmeye imza atacak.

Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Başakşehir, ilk transferini yaptı. Skrtel'in sezonu kapatmasıyla birlikte oradaki boşluğu yeni bir isimle doldurmak isteyen turuncu-lacivertliler, Milan'ın Brezilyalı savunmacısı Duarte'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

İSTANBUL'A GELDİ

Geçen yıl İtalyan temsilcisinin renklerine bağladığı ancak yaşadığı sakatlıklar sebebiyle istenilen performansı veremeyen 24 yaşındaki futbolcu, turuncu-lacivertli ekip ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.

BUGÜN SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Duarte, bugün sağlık kontrollerinden geçecek ve herhangi bir problem çıkmaması halinde resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Bu sezon 2 Avrupa Ligi, bir de lig maçında toplam 117 dakika görev alan 24 yaşındaki stoper, ligin ikinci yarısında Medipol Başakşehir forması altında Süper Lig'de ter dökecek.

Başakşehir, Milan'dan Leo Duarte'yi kadrosuna kattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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