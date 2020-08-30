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Leipzig, Trabzonsporlu Sörloth için bir kez daha harekete geçti

Alman ekibi Leipzig, kadrosuna katmayı istediği golcü futbolcu Alexander Sörloth için bir kez daha Trabzonspor'un kapısını çalmaya hazırlanıyor. Crystal Palace'tan golcü oyuncunun bonservisini almayı planlayan bordo mavililer, Sörloth için 20 milyon euro istiyor.

30.08.2020 18:31 | Son Güncelleme: 30.08.2020 18:43

Alman kulübü Leipzig, büyük bir çıkış gösteren ve Süper Lig'de gol kralı olan Norveçli forvet Alexander Sörloth için ısrarını sürdürüyor.

6 milyon karşılığında İngiliz kulübü Crystal Palace'tan Sörloth'un bonservisini almayı planlayan Trabzonspor, önümüzdeki günlerde de Leipzig ile masaya oturmaya hazırlanıyor.

BAŞKAN AĞAOĞLU 20 MİLYON EURO İSTİYOR

Ağaoğlu'nun Sörloth'tan beklentisi en az 20 milyon euro. Ancak Alman ekibi şu anda o seviyelere gelmiş değil. Bordo-mavililer ayrıca potansiyeli çok yüksek olan forvetin bir sonraki satışından da pay istiyor. Alexander Sörloth açısından ise kulüplerin anlaşması önemli.

Hatırlanacağı gibi Norveçli isim geçtiğimiz günlerde Alman ekibinin temsilcileriyle bir ön görüşme gerçekleştirmişti. Eğer kulüpler orta yolu bulursa Sörloth yeni sezonda Leipzig forması giyecek.

Leipzig, Trabzonsporlu Sörloth için bir kez daha harekete geçti
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