Leipzig, İrfan Can Kahveci için devre arasında girişimlerde bulunacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
56 saatlik kısıtlama bu akşam başlıyor! Nereler açık, neleri yapmak serbest? İşte detaylar

Leipzig, İrfan Can Kahveci için devre arasında girişimlerde bulunacak

04.12.2020 14:09 | Son Güncelleme: 04.12.2020 14:30

Leipzig'in hocası Nagelsmann'ın, Hoffenheim'ı çalıştırdığı dönemden beri istediği İrfan Can, yaptığı hat-trick'in ardından Avrupa devlerini de peşine taktı. Alman ekibinin ise 25 yaşındaki yıldız için devre arasında yeni bir girişimde bulunması bekleniyor.

Şampiyonlar Ligi'nde önceki gün temsilcimiz Başakşehir, RB Leipzig ile karşı karşıya gelirken, sahadan 4-3 yenik ayrıldı. Ancak mücadeleye damgasını Milli futbolcumuz İrfan Can Kahveci vurdu.

Her geçen gün oyununu bir üst seviyeye taşıyan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, yaptığı hat-trick'in ardından herkesi kendine hayran bıraktı. İrfan Can, bu resitalin sonrasında yeniden Avrupa devlerinin radarına girdi.

DEVRE ARASINDA GİRİŞİMLERDE BULUNMASI BEKLENİYOR

Özellikle Alman ekibinin hocası Julian Nagelsmann İrfan Can'ı, Hoffenheim'ı çalıştırdığı dönemden beri takip ediyordu. 33 yaşındaki genç teknik adamın, devre arasında ise milli yıldızla ilgili yeniden girişimlerde bulunması bekleniyor.

Ayrıca İrfan Can için İspanya ve İngiltere'den birçok takımın takipte olduğu da edinilen bilgiler arasında yer aldı.

(Fanatik)

Leipzig, İrfan Can Kahveci için devre arasında girişimlerde bulunacak
Haber Yorumları (1)
YALAN: abartmayın loo. yalandan kim ölmüş.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Sezen Aksu Ivana Sert İrem Derici
Spor Samatta Erol Bulut Ozan Tufan Gökhan Gönül Abdullah Avcı
Tüm Haberler Ocak Uefa Bursa Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Leipzig, İrfan Can Kahveci için devre arasında girişimlerde bulunacak - Leipzig
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.12.2020 14:32:15. #1.14#
title