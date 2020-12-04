Leipzig, İrfan Can Kahveci için devre arasında girişimlerde bulunacak

Leipzig'in hocası Nagelsmann'ın, Hoffenheim'ı çalıştırdığı dönemden beri istediği İrfan Can, yaptığı hat-trick'in ardından Avrupa devlerini de peşine taktı. Alman ekibinin ise 25 yaşındaki yıldız için devre arasında yeni bir girişimde bulunması bekleniyor.

Şampiyonlar Ligi'nde önceki gün temsilcimiz Başakşehir, RB Leipzig ile karşı karşıya gelirken, sahadan 4-3 yenik ayrıldı. Ancak mücadeleye damgasını Milli futbolcumuz İrfan Can Kahveci vurdu.

Her geçen gün oyununu bir üst seviyeye taşıyan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, yaptığı hat-trick'in ardından herkesi kendine hayran bıraktı. İrfan Can, bu resitalin sonrasında yeniden Avrupa devlerinin radarına girdi.

DEVRE ARASINDA GİRİŞİMLERDE BULUNMASI BEKLENİYOR

Özellikle Alman ekibinin hocası Julian Nagelsmann İrfan Can'ı, Hoffenheim'ı çalıştırdığı dönemden beri takip ediyordu. 33 yaşındaki genç teknik adamın, devre arasında ise milli yıldızla ilgili yeniden girişimlerde bulunması bekleniyor.

Ayrıca İrfan Can için İspanya ve İngiltere'den birçok takımın takipte olduğu da edinilen bilgiler arasında yer aldı.

(Fanatik)