Leipzig, evinde Paris Saint Germain'i 2-1 mağlup etti
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Leipzig, evinde Paris Saint Germain'i 2-1 mağlup etti

05.11.2020 00:50 | Son Güncelleme: 05.11.2020 01:05

Temsilcimiz Medipol Başakşehir ile Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer alan Leipzig ile Paris Saint Germain kozlarını paylaştı. Almanya'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Son 20 dakikayı 10 kişi oynayan Fransız ekibi bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. hafta maçında Leipzig, konuk ettiği Paris Saint Germain'i 2-1 mağlup etti.

Alman ekibinin galibiyet gollerini 41. dakikada Christopher Nkunku ile 57. dakikada penaltıdan Emil Forsberg attı. Paris Saint Germain'in 6. dakikada Angel Di Maria ile attığı gol puan ve puanlar için yeterli olmadı. Paris'te Idrissa Gueye 69. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Ayrıca, konuk ekip 16. dakikada Di Maria ile bir penaltı vuruşundan da yararlanamadı.

BAŞAKŞEHİR'İN GRUBU KIZIŞTI

Bu sonuçla grupta ikinci galibiyetini elde eden Leipzig, puanını 6'ya yükseltti. Fransız ekibi ise 3 puanda kaldı. Üçüncü hafta maçları sonunda Manchester United, 6 puanla liderliğini sürdürürken, Medipol Başakşehir haftayı 3 puanla kapattı.

Grubun 4. hafta maçlarında Paris Saint Germain, Leipzig'i konuk edecek. Bu zorlu karşılaşma 24 Kasım Salı günü TSİ 23.00'da başlayacak.

Leipzig, evinde Paris Saint Germain'i 2-1 mağlup etti
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