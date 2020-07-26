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Leicester Cityli Vardy, Premier Lig tarihinin en yaşlı gol kralı oldu

Milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü'nün takım arkadaşı Jamie Vardy, attığı 23 golle bu sezonun Premier Lig'deki gol kralı oldu ve bunu başaran en yaşlı futbolcu unvanını elde etti.

26.07.2020 23:57 | Son Güncelleme: 27.07.2020 09:10

İngiltere Premier Lig'de 2019-2020 sezonu oynanan son hafta maçlarıyla tamamlandı. Leicester City'de forma giyen İngiliz futbolcu Jamie Vardy, attığı 23 golle 2019-2020 sezonunda gol kralı olarak altın ayakkabıyı aldı.

Jamie Vardy, 33 yaşında gol kralı olarak, Premier Lig'de altın ayakkabıyı alan en yaşlı futbolcu unvanını da elde etti.

DROGBA'NIN REKORUNU KIRDI

Galatasaray'ın eski futbolcusu Didier Drogba, 2009-2010 sezonunda Chelsea ile 32 yaşında gol kralı olarak altın ayakkabıyı alan en yaşlı futbolcu unvanını elinde tutuyordu.

Vardy'yi en çok gol atan futbolcular sıralamasında Arsenallı Pierre Emerick Aubameyang (22 gol), Southamptonlı Danny Ings (22 gol), Manchester Cityli Raheem Sterling (20 gol) ve Liverpoollu Muhammed Salah (19) takip etti.

PREMIER LİG'E YÜKSELECEK 3. TAKIM BELLİ OLACAK

İngiltere Championship'te mücadele eden Leeds United ve West Bromwich Albion, geçen haftalarda Premier Lig'e çıkan takımlar olmuştu.

Premier Lig'e yükselecek 3. takım, Brentford, Cardiff City, Fulham ve Swansea ekipleri arasında oynanacak karşılaşmaların ardından belli olacak.

Norwich City'nin ardından, Premier Lig'de oynanan son hafta karşılaşmalarından sonra Watford ve Bournemouth küme düşmüştü.

Leicester Cityli Vardy, Premier Lig tarihinin en yaşlı gol kralı oldu

Kaynak: AA

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