Leicester City Teknik Direktörü Rodgers: Cengiz Ünder transferi için umutluyum
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Leicester City Teknik Direktörü Rodgers: Cengiz Ünder transferi için umutluyum

İngiliz ekibi Leicester City'nin teknik direktörü Brendan Rodgers, Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'in transferi konusunda umutlu olduğunu söyledi.

18.09.2020 21:16 | Son Güncelleme: 18.09.2020 21:29

İngiliz ekibi Leicester City'nin teknik direktörü Brendan Rodgers, düzenlediği basın toplantısında milli futbolcu Cengiz Ünder'in transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Cengiz Ünder ile ilgilendiklerini doğrulayan Kuzey İrlandalı teknik adam, "O çok iyi bir oyuncu. Kulübü ile görüşmeler yaptık ve bu konuda umutluyuz" ifadelerini kullandı.

İTALYAN BASINI İDDİA ETMİŞTİ

İtalyan basını, Leicester City için Roma'da sağlık kontrolünden geçen 23 yaşındaki milli futbolcunun, satın alma opsiyonuyla İngiliz ekibine kiralanacağını öne sürmüştü.

Cengiz Ünder, 2017 yılında Medipol Başakşehir'den transfer olduğu Roma'da son iki sezonda geçirdiği sakatlıklardan dolayı fazla forma şansı bulamamıştı.

Leicester City Teknik Direktörü Rodgers: Cengiz Ünder transferi için umutluyum
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