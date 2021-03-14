Leicester City, Sheffield United'ı 5-0 mağlup etti
İngiltere Premier Lig'in 29. hafta mücadelesinde Leicester City, ligin dibindeki Sheffield United ile karşı karşıya geldi. King Power Stadı'nda oynanan mücadeleyi Leicester City 5-0 gibi farklı bir skorla kazandı.
Premier Lig 29. hafta mücadelesinde Leicester City, King Power Stadı'nda Sheffield United'ı ağırladı.
Ev sahibi ekip, 39, 69 ve 78. dakikalarda Kelechi Iheanacho, 64. dakikada Ayoze Perez, 80. dakikada ise Ethan Ampadu'nun kendi kalesine attığı gollerle mücadeleden 5-0 galip ayrıldı.
CENGİZ MAÇ KADROSUNDA YER ALMADI
Leicester City'de milli futbolculardan Çağlar Söyüncü 90 dakika sahada kalırken, Cengiz Ünder maç kadrosunda yer almadı.
Puanını 56'ya çıkaran Leicester ekibi, maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi, 14 puanlı Sheffield United ise son sırada kaldı.