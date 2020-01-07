Leicester City’nin yükselişine rakamsal bir bakış

07.01.2020 20:14 | Son Güncelleme: 07.01.2020 20:14

Geride kalan sezon Leicester City için fazlasıyla çalkantılı geçmişti. Claude Puel’in menajerliğinde başlanan sezona Mike Stowell ve Adam Sadler’la devam edilmişti. Sezon sonunda ise takımın başında Brendon Rodgers vardı. Ricardo Pereira, James Maddison, Danny Ward ve Çağlar Söyüncü transferlerine 79 milyon sterlin harcanmış ancak kısa vadede bir başarı elde edilememişti.

Geçtiğimiz sezonda FA Cup üçüncü turunda Newport Country’e elenen, Premier Lig’i 15 galibiyet, yedi beraberlik ve 16 mağlubiyetle dokuzuncu sırada tamamlayan Leicester City’nin sezon sonu notlarına göz atalım.

Jamie Vardy, 30 maçta 18 gol atarak takımının en golcü ismi oldu. Ayrıca dört de asist yaptı.

James Maddison, maç başına 2,8 kilit pas atarken sezonu yedi asistle tamamladı.

Ricardo Pereira ve Harvey Barnes ikilisi maç başına toplam 3,8 kez adam geçip gole doğrudan katkı yapan 0,8 pas attı.

Wilfrid Ndidi, maç başına 3,8 top çalarak bu alanda takımının lideri oldu. Ndidi ayrıca 2,2 top kesmeyle bu alanda da takımının lideriydi.

Wes Morgan ve Harry Maguire ikili maç başına toplam 8,1 başarılı hava topuna çıktı.

Sezon boyunca takımın en fazla kullandığı sistem 4-2-3-1 oldu. Takım bu sistemde topu kendi yara sahasına yerden kısa paslarla getirip rakip yarı sahaya geçtiğinde kanatlardan pozisyon üretmeye çalıştı.

Gelelim bu sezona... Premier Lig’de şu ana dek oynadığı 21 maçta 14 galibiyet, üç beraberlik ve dört mağlubiyet alan Leicester, 45 puan toplayarak ligin ikinci basamağına yerleşti. Her ne kadar lider Liverpool’la arada 13 puanlık bir fark olsa da Manchester City, Chelsea, Manchester United ve Tottenham gibi takımları geride bırakmayı başardılar.

Tabii takımın yaz arasında yaptığı hamlelere de göz atmak lazım. James Justin’e verilen altı milyon sterlin dışında Youri Tielemans’ın 45 milyon sterline transfer edilmesi dikkatleri çekmişti. Ligin en değerli savunma oyuncularından Harry Maguire ise 80 milyon sterlin karşılığında Manchester United’a gönderildi.

Peki, bu sezonun şu ana dek olan bölümünde rakamlar bize ne gösteriyor?

James Vardy, 19 maçta 17 gol atarak takımının en golcü ismi oldu. Yaptığı üç asistle oyununa çeşitlilik kattı.

James Maddison maç başına 3,1 kilit pas attı.

Dikey sahadaki hızı ve atletizmiyle dikkat çeken Tielemans; üç gol, üç asist ve maç başı 1,5 kilit pas katkılarıyla Leicester’ın hücum performansını arttırdı.

Harvey Barnes ve Ricardo Pereira ikilisi maç başına toplam 4,2 kez adam geçip gole doğrudan katkı yapan ortalama 1,1 pas attı. Barnes, beş asistle bu alanda geçtiğimiz sezonki rakamını şimdiden ikiye katladı.

Milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü, savunmada Maguire’dan oluşan boşluğu hem rakamsal hem de pratik olarak en iyi şekilde değerlendirdi.

Wilfred Ndidi maç başına 4,3 top çalarken, Ricardo Pereira 4,2 top çalmayla bu alanda liderliğe yaklaştı. Savunmanın kanat kısımlarında ve orta sahaya yakın bölgede oynayan Pereira, Leicester’ın paralel düzeninde bu top çalmalarını yaparak takımının kontra atak sayısını arttırmış oldu.

Brendon Rodgers, şu ana dek en fazla 4-1-4-1 sistemini denedi. Rodgers, bu sistemde Ayoze Perez ve Harvey Barnes’ı içe yakın kanat oyuncuları olarak oynatarak hızlı orta saha oyuncuları Maddison, Tielemans ve Ndidi’nin hareket alanını arttırdı. Ayrıca Vardy’nin savunma arkası koşularına pas alanı açtı.