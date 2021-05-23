Leicester City, Ghezzal için 16 milyon euro istiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Leicester City, Ghezzal için 16 milyon euro istiyor

Haberler.com - Haberler | Spor

Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş'ta şampiyonluğun mimarlarından Ghezzal için istenen bonservis belli oldu. Siyah-beyazlıların sezon başında Leicester'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Cezayirli futbolcu için İngiliz ekibi 16 milyon euro istiyor. Türkiye'den herhangi bir kulüp bu paralara çıkamayacağı için Ghezzal'in kariyerine Avrupa'da devam etmesi bekleniyor.

Beşiktaş sezona performansıyla damga vuran yıldız ismi Rachid Ghezzal'ı elinden kaçırmak üzere. Leicester City'nin Cezaiyirli futbolcu için istediği bonservis yönetimin elini kolunu bağladı.

TALİPLERİ ARTINCA BONSERVİSİ YÜKSELDİ

Beşiktaş yönetiminin 29 yaşındaki yıldızı elinde tutmak için en fazla 4 milyon euroluk bir bütçe ayrıma planı yaptığı ancak buna karşılık İngiliz Leicester City'nin 16 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği bildirildi. Sezon başında 1.2 milyon euroluk bedel artı, 150 bin euroluk bonus karşılığı Beşiktaş'a gelen Cezayirli oyuncu için Leicester City herhangi bir kiralama bedeli almamıştı. Ancak Beşiktaş'ta parladıktan sonra, talipleri artan Rachid Ghezzal için başka kulüplerin de devrede olduğu biliniyor.

FENERBAHÇENİN DE LİSTESİNDEYDİ

İngiliz basını Fenerbahçe'nin de Cezayirli oyuncu için nabız yokladığını ve Beşiktaş'la yollarının ayrılması halinde transfer etmeyi düşündüğünü öne sürdü. Fransız ekibi Monaco'nun da eski göz ağrısını geri almak için 10 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu konuşuluyor. Ortada dolaşan rakamlar gösteriyor ki, Türkiye'den hiçbir kulüp Leicester City'nin talep ettiği mali şartları yerine getirebilecek durumda değil. Bu da Ghezzal'ı önümüzdeki sezon Türkiye Süper Ligi'nde izleme şansımızın pek kalmadığını gösteriyor.

"HEP BİRLİKTE KARAR VERECEĞİZ"

Öte yandan Cezayir basınına konuşan Ghezzal, geleceği hakkında Türkiye'de yaptığı açıklamalara benzer ifadeler kullanarak, "Beşiktaş'a geldiğimden itibaren bir aile ortamıyla karşılaştım. Çok güzel bir sezon geçirdik ve şampiyon olduk. Geleceğimin ne olacağını ben de bilmiyorum. Beşiktaş var, Leicester City var. Hep birlikte bir karar vereceğiz." dedi.

Leicester City, Ghezzal için 16 milyon euro istiyor
Arda Turan, dünyaca ünlü golcü Diego Costa'yı getiriyor
Arda Turan, dünyaca ünlü golcü Diego Costa'yı getiriyor
Oğuzhan Özyakup patladı: İçeride yaşadığımız krizleri göremiyorsunuz, hiç dile getirmedim
Oğuzhan Özyakup patladı: İçeride yaşadığımız krizleri göremiyorsunuz, hiç dile getirmedim
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Volkan Bozkır Mustafa Şentop Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Burcu Biricik Armağan Çağlayan İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Mesut Özil Ersun Yanal Nihat Özdemir Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Leicester City, Ghezzal için 16 milyon euro istiyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.5.2021 19:54:47. #1.16#

title