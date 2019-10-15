Leicester City'den Çağlar Söyüncü paylaşımı

15.10.2019 14:31

EURO 2020 Avrupa Elemeleri H Grubu 8. hafta maçında A Milli Takımımız deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kaldı. Maç özellikle savunma hattımız çok iyi bir performans ortaya koyarken, Merih Demiral ve Çağlar Söyüncü'nün performansı göz doldurdu.

İTALYANLAR TÜRK OYUNCULARA TEPKİ GÖSTERDİ

Özellikle İtalya'da oynayan milli futbolcularımız Merih Demiral, Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu Türkiye'nin Suriye sınırında gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na destek verdikleri için İtalyanlar tarafından sosyal medyada çok eleştirilmişti. Alman ekibi St. Pauli'de forma giyen Enver Cenk Şahin ise Türkiye'yi destekleyen Instagram paylaşımı sornasında takımı tarafından kadro dışı bırakıldı.

LEICESTER CITY'DEN ÇAĞLAR'A DESTEK

Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü, Fransa maçı sonrasında formasında bulunan Türk Bayrağı'nı öptüğü fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Söyüncü'nün bu paylaşımını Leicester City resmi Twitter hesabından yayınladı.

Çağlar Söyüncü, 2016 yılında Altınordu'dan SC Freiburg'a transfer olmuştu. 2 yıl Almanya'da oynayan savunmayı 2018 yılında 21 milyon euro bonservis bedeli ödenerek Leicester City'nin yolunu tutmuştu.