Leeds United'ın sol beki Ezgjan Alioski'nin Galatasaray'la anlaştığı iddia edildi
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Leeds United'ın sol beki Ezgjan Alioski'nin Galatasaray'la anlaştığı iddia edildi

23.03.2021 14:02 | Son Güncelleme: 23.03.2021 14:07
Leeds United'ın sol beki Ezgjan Alioski'nin Galatasaray'la anlaştığı iddia edildi

Ara transfer döneminde adı Galatasaray'la anılan Premier Lig ekiplerinden Leeds United'ın Makedon futbolcusu Ezgjan Alioski'nin sarı-kırmızılı kulüple anlaşma sağladığı iddia edildi. İngiliz basını, 29 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a imza atacağını yazdı. Alioski bu sezon Leeds formasıyla 27 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.

Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmayı planladığı Leeds United'ın Makedon futbolcusu Ezgjan Alioski ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

Football Insider'in haberine göre sezon sonu Leeds United ile sözleşmesi sona erecek 29 yaşındaki futbolcu, kontrat uzatma konusunda kulübüyle anlaşma sağlayamadı. Haberde Alioski'nin gelecek sezon için Galatasaray ile ön anlaşma sağladığı ve sarı kırmızılı kulübe katılacağı iddia edildi.

"AVRUPA'NIN EN İYİ OYUNCULARINA KARŞI OYNAMAK HARİKA"

Ara transfer döneminde sarı kırmızılı kulüple anılan Makedon futbolcu, o dönem yaptığı açıklamada, "Leeds United'da oynamayı seviyorum. İnanılmaz oynuyoruz. Her geçen gün kendimi geliştiriyorum. Her gün yeni bir şeyler öğreniyorum. Premier Lig'de Avrupa'nın en iyi oyuncularına karşı oynamak harika" sözleriyle kulübünde ayrılmayı düşünmediğini açıklamıştı.

BU SEZON 27 MAÇA ÇIKTI

2017 yılında İsviçre ekibi Lugano'dan Ledds United'a transfer olan Alioski, bu sezon İngiliz ekibiyle çıktığı 27 Premier Lig karşılaşmasında 2 gol kaydetti.

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