LeBron James sahalardan uzun süre uzak kalacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

LeBron James sahalardan uzun süre uzak kalacak

21.03.2021 12:41 | Son Güncelleme: 21.03.2021 12:53
LeBron James sahalardan uzun süre uzak kalacak

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalacak.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, Los Angeles Lakers'ın Atlanta Hawks'a 99-94'lük skorla yenildiği maç sırasında sakatlanan 36 yaşındaki James'in sağ ayağında ciddi bir burkulma meydan geldiği ve sahalara dönüş tarihinin belli olmadığı belirtildi.

ABD basınında yer alan haberlerde, James'in söz konusu sakatlık nedeniyle en az bir ay boyunca sahalardan uzak kalacağı ve bu sürenin çok daha uzayabileceği vurgulandı.

Sakatlığının ardından Twitter hesabından açıklamalarda bulunan James, "Takım arkadaşlarıma sahada yardım edememek kadar hiçbir şey beni üzmüyor veya sinirlendirmiyor. Gerçekten yıkıldım. İyileşme sürecim başladı. Hiç ayrılmamışım gibi yakında geri döneceğim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Şeyma Subaşı Rasim Öztekin
Spor Cenk Tosun Caner Erkin Bülent Uygun Ahmet Nur Çebi Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Antalya Naci Ağbal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: LeBron James sahalardan uzun süre uzak kalacak - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 12:59:25. #1.14#
title