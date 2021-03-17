LeBron James, Liverpool'un sahibi FSG'ye ortak oldu
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BBC

LeBron James, Liverpool'un sahibi FSG'ye ortak oldu

17.03.2021 11:22 | Son Güncelleme: 17.03.2021 11:36

Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James, İngiliz Premier Ligi takımlarından Liverpool'un sahibi Fenway Sports Group'un (FSG) azınlık hissedarı oldu.

Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James, İngiliz Premier Ligi takımlarından Liverpool'un sahibi Fenway Sports Group'un (FSG) azınlık hissedarı oldu.

FSG, dün ünlü basketbolcunun Boston Red Sox'un da sahibi olan gruba yatırım yaptığını açıkladı.

James 2011'den bu yana Liverpool futbol kulübünün ortaklarından. James 10 yıl önce kulübün yüzde 2 hissesini 4,7 milyon sterline (yaklaşık 6,5 milyon dolar) almıştı.

James'in, ortağı Maverick Carter'la birlikte küresel spor piyasasında daha aktif olmaya karar verdiği belirtiliyor.

Forbes Dergisi'ne göre James ve Carter, piyasa değeri 6 milyar doları aşan FSG'deki yatırımlarını artırarak grubun ilk siyah ortakları oldular.

FSG bu hafta Redbird Capital Partners ile 750 milyon dolarlık bir özel yatırım anlaşması imzalamıştı.

Grubun bu parayla başka spor yatırımları yapmayı ayrıca Liverpool ve Boston Red Sox'u güçlendirmeyi planladığı belirtiliyor.





Serveti 450 milyon dolar

Finansal danışmanlık şirketi KPMG'ye göre James'in Liverpool'daki hisselerinin bugünkü değeri 37 milyon sterlinin (Yaklaşık 51,5 milyon doların) üzerinde.

LeBron James'in Red Sox ve Liverpool'un Yönetim Kurulu Başkanı olan Tom Werner'le yakın bir ilişkisi bulunuyor.

James'le birlikte televizyon programı yapan Werner, John Henry'nin ardan FSG'de en çok hisseye sahip olan ikinci yatırımcı.

FSG, adının New England Sports Ventures olduğu 2010'da Liverpool futbol kulübünü 300 milyon sterline (yaklaşık 417 milyon dolar) satın almıştı.

Bu sezon 17'nci kez NBA All-Star seçilen James, 2019'daki bir açıklamasında bir gün bir NBA takımına sahip olmak istediğini söylemişti. NBA ligi kuralları aktif oyuncuların takım sahibi olmasına izin vermiyor.

Forbes'a göre James'in serveti 450 milyon dolar civarında. Ünlü yıldız, 88 milyon dolarlık geliriyle en çok kazanan sporcular listesinde beşinci sırada yer alıyor.

Bu listede birinci sırada Roger Federer (106,3 milyon dolar) yer alıyor. Federer'i Cristiano Ronaldo (105 milyon dolar), Lionel Messi (104 milyon dolar) ve Neymar (95,5 milyon dolar) izliyor.

Kendi yapımcılık ve medya şirketleri olan LeBron James'in Arnold Schwarzenegger'le de ortaklığı bulunuyor.

James ayrıca Chicago ve Güney Florida'da 19 pizza restoranının ortakları arasında.

LeBron James, Liverpool'un sahibi FSG'ye ortak oldu
BBC
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