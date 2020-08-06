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Lazio'nun 15 milyon euroluk teklifini reddeden F.Bahçe, Vedat Muriqi'i 18 milyon euro ve bonuslar karşılığında gönderecek

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi için İstanbul'a geldi. Lazio'nun Vedat Muriqi için yaptığı resmi teklif de ortaya çıktı. Lazio'nun 15 milyon euro teklif ettiği Vedat için F.Bahçe 25 milyon istiyor. Tarafların 18 milyon euro ve bonuslar karşılığında anlaşması bekleniyor.

06.08.2020 14:02 | Son Güncelleme: 06.08.2020 14:24

TFF'nin açıkladığı harcama limitleri sonrasında büyük bir şok yaşayan Fenerbahçe bütçesinde tasarrufa gitmek dışında değerini bulan oyuncuyu satarak harcama limitine nefes aldırmaya çalışacak. Bu bağlamda ilk iyi haber İtalya'dan geldi. İstanbul'a gelen Lazio yetkilileri, Vedat Muriqi'i resmen istedi.

Vedat'ı kadrosuna katmak isteyen Lazio, Kosovalı golcü için 15 milyon euroluk bonservis bedeli önerdi ancak bu teklif Fenerbahçe yönetimi tarafından reddedildi. Lazio yöneticileri, şu anda Vedat Muriqi için sarı-lacivertli idarecilerle Çırağan Sarayı'nda bir görüşme gerçekleştiriyor.

YÖNETİM 25 MİLYON İSTİYOR

Lazio'nun teklif ettiği 15 milyon euroyu az bulan Fenerbahçe yönetimi, İtalyan kulübünden pazarlıksız olarak tam 25 milyon euro bonservis bedeli talep etti. beIN SPORTS'un haberine göre; 18 milyon euro ve bonuslar karşılığında anlaşılması bekleniyor.

YÜZDE 15'İ RİZESPOR'A

Vedat Muriqi'nin satılması durumunda bonservisinin yüzde 15'i ise eski takımı Çaykur Rizespor'a gidecek.

Bu sezon Fenerbahçe'de 36 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu 17 gol atıp 7 asist yaptı. Süper Lig'de ise 32 maçta 15 gol ve 6 asistle oynadı.

Lazio'nun 15 milyon euroluk teklifini reddeden F.Bahçe, Vedat Muriqi'i 18 milyon euro ve bonuslar karşılığında gönderecek
Haber Yorumları (4)
GARİP: Falcao yu alsinlar. . .
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MİSAFİR: Etmez
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HASAN: 20 de anlaşın gitsin
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