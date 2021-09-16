Lazio maçında Fatih Terim'in imha planı Kerem Aktürkoğlu

Sarı-Kırmızılı takımın 22 yaşındaki kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Lazio maçında sahadaki en önemli koz olacak. Terim, hücumda Kerem'e özel görevler verdi.

"SIK SIK KAÇ"

Terim, Kerem'e savunma arkasına sık sık koşular yapmasını, arkadaşlarına da o yöne doğru pas atmasını tembih etti. Galatasaray'ın bu maçtaki en önemli gol silahı Kerem olacak.

"ŞUT ATMAKTAN ÇEKİNME"

Webaslan'ın haberine göre; Terim, özel görüşmesinde Kerem'e şutla ilgili talimatlar verdi. "Ceza sahası dışından şut atmaktan çekinme" diyerek oyuncusunu motive etti.

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