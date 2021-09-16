Lazio maçında Fatih Terim'in imha planı Kerem Aktürkoğlu - Haberler Spor
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Lazio maçında Fatih Terim'in imha planı Kerem Aktürkoğlu

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lazio karşılaşmasında Kerem Aktürkoğlu üstünden planlar yaptı. Deneyimli hoca, Kerem'den sık sık savunma arkası koşusu yaparak golcülüğünü konuşturması istedi. Ayrıca Terim, Kerem'den ceza sahası dışından şut atması için özgürlük tanıdı.

Sarı-Kırmızılı takımın 22 yaşındaki kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Lazio maçında sahadaki en önemli koz olacak. Terim, hücumda Kerem'e özel görevler verdi.

Lazio maçında Fatih Terim'in imha planı Kerem Aktürkoğlu

"SIK SIK KAÇ"

Terim, Kerem'e savunma arkasına sık sık koşular yapmasını, arkadaşlarına da o yöne doğru pas atmasını tembih etti. Galatasaray'ın bu maçtaki en önemli gol silahı Kerem olacak.

Lazio maçında Fatih Terim'in imha planı Kerem Aktürkoğlu

"ŞUT ATMAKTAN ÇEKİNME"

Webaslan'ın haberine göre; Terim, özel görüşmesinde Kerem'e şutla ilgili talimatlar verdi. "Ceza sahası dışından şut atmaktan çekinme" diyerek oyuncusunu motive etti.

Lazio maçında Fatih Terim'in imha planı Kerem Aktürkoğlu
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Haber: Lazio maçında Fatih Terim'in imha planı Kerem Aktürkoğlu - Haberler Spor
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