Lazio - Galatasaray maçı kaç kaç, maç bitti mi? UEFA Avrupa Ligi Lazio - Galatasaray maçının gollerini kim attı? Maç hakemi kim?
Lazio - Galatasaray bugün UEFA Avrupa Ligi 6. grup maçlarını oynuyor. Maç tüm hızıyla devam ederken izleyiciler, Lazio - Galatasaray maçı kaç kaç, maç bitti mi? Avrupa Ligi Lazio - Galatasaray maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi kim? sorularının cevaplarını merak ediyor. Peki, Lazio - Galatasaray maçı kaç kaç, maç bitti mi? UEFA Avrupa Ligi Lazio - Galatasaray maçının gollerini kim attı? İşte tüm detaylar...
UEFA Avrupa Ligi 2021-2022 sezonu altıncı grup maçları başladı. Temsilcilerimizden Galatasaray bugün Lazio ile oynuyor. Peki, Lazio - Galatasaray maçı bitti mi, kaç kaç bitti? Lazio - Galatasaray maçta golleri kim attı? Lazio - Galatasaray maç skoru kaç kaç? Lazio - Galatasaray maç nerede oynanıyor? Lazio - Galatasaray maçın hakemi kim? Lazio - Galatasaray maç hangi kanalda?
Lazio - Galatasaray 9 Aralık Perşembe saat 23:00'da başladı.
Lazio - Galatasaray maçı Exxen platformunda canlı olarak yayınlanacak.
Lazio - Galatasaray maçı bitmedi, tüm hızıyla devam ediyor. Maç şuanda 0-0 eşitlikle devam etmektedir.
Maçta 0-0 eşitlik mevcut. Maçta henüz gol olmadı. Gol olduğunda detayları ekleyeceğiz.
İLK YARI SONUCU : LAZİO 0 - 0 GALATASARAY
Şuanda 0-0 eşitlik mevcut.
MAÇ SONUCU : LAZİO 0 - 0 GALATASARAY
Maç, Roma'da, Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.
Galatasaray ile Lazio arasındaki mücadeleyi İspanyol hakem Carlos del Cerro Grande yönetiyor.
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