Lazio - Galatasaray maçı kaç kaç, maç bitti mi? UEFA Avrupa Ligi Lazio - Galatasaray maçının gollerini kim attı? Maç hakemi kim?

UEFA Avrupa Ligi 2021-2022 sezonu altıncı grup maçları başladı. Temsilcilerimizden Galatasaray bugün Lazio ile oynuyor. Peki, Lazio - Galatasaray maçı bitti mi, kaç kaç bitti? Lazio - Galatasaray maçta golleri kim attı? Lazio - Galatasaray maç skoru kaç kaç? Lazio - Galatasaray maç nerede oynanıyor? Lazio - Galatasaray maçın hakemi kim? Lazio - Galatasaray maç hangi kanalda?

LAZİO - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lazio - Galatasaray 9 Aralık Perşembe saat 23:00'da başladı.

LAZİO - GALATASARAY HANGİ KANALDA?

Lazio - Galatasaray maçı Exxen platformunda canlı olarak yayınlanacak.

LAZİO - GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ? MAÇ BİTTİ Mİ?

Lazio - Galatasaray maçı bitmedi, tüm hızıyla devam ediyor. Maç şuanda 0-0 eşitlikle devam etmektedir.

LAZİO - GALATASARAY MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?

Maçta 0-0 eşitlik mevcut. Maçta henüz gol olmadı. Gol olduğunda detayları ekleyeceğiz.

İLK YARI SONUCU : LAZİO 0 - 0 GALATASARAY

Şuanda 0-0 eşitlik mevcut.

MAÇ SONUCU : LAZİO 0 - 0 GALATASARAY

LAZİO - GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Roma'da, Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

LAZİO - GALATASARAY HAKEMİ KİM?

Galatasaray ile Lazio arasındaki mücadeleyi İspanyol hakem Carlos del Cerro Grande yönetiyor.

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