Lazio - Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Lazio - Galatasaray maç sonucu!
UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Lazio'ya karşı karşıya geliyor. Saat 23.00'te başlayan karşılaşmayı İspanyol hakem Carlos del Cerro Grande yönetiyor. Temsilcimiz karşılaşmada puan alması halinde grubunu lider bitirecek ve direkt son 16 turuna yükselecek.
Avrupa Ligi'nde fırtınalar estiren Galatasaray grubun en kritik maçında Lazio'ya konuk oluyor. Beraberlik alsa dahi grup lideri olarak son 16'ya kalacak temsilcimiz, mücadeleyi kaybetmesi durumunda grubu 2. tamamlayacak ve Şampiyonlar Ligi'nden gelen bir takımla son 16 için play-off oynayacak.
Galatasaray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Alexandru Cicaldau, Lazio maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Sasha Boey de maçın kadrosunda yer almayacak. UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de Lazio maçında görev yapamayacak.
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Babel, Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Diagne
Lazio: Strakosha, Hysaj, Acerbi, Felipe, Marusic, Basic, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Pedro, Zaccagni, Immobile
Dakika 43: Sol kanatta hareketlenen Zaccagni ceza sahasına sokulup çizgiye indi. Zaccagni'nin arka direğe çıkarttığı topa Immobile gelişine bir vuruş yaptı. Top üstten dışarıya gitti.
Lazio - Galatasaray mücadelesi 0-0 beraberlikle sonuçlandı. E grubunda mağlup olmayan lider Galatasaray, kapanış mücadelesinde rakibi ile golsüz berabere kalarak adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.
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