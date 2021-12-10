Lazio-Galatasaray maç özeti izle! 9 Aralık UEFA Avrupa Ligi Galatasaray-Lazio maç özeti yayınlandı mı, maçın gollerini izle, maç kaç kaç!
Galatasaray-Lazio maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maçta son dakikalar oynanıyor. Maçın ardından futbol severler Lazio-Galatasaray maç özeti yayınlandı mı? Maçın gollerini kim attı? Maç gollerini izleme linki var mı? merak etti. Lazio-Galatasaray maç özeti izle! 9 Aralık UEFA Avrupa Ligi Lazio-Galatasaray maç özeti yayınlandı mı, maçın gollerini izle! İşte detaylar...
Lazio, Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ı konuk etti. Peki Lazio-Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Lazio-Galatasaray canlı anlatım, canlı takip izle! Lazio-Galatasaray maç özeti izle! Maçın gollerini kim attı? 9 Aralık UEFA Avrupa Ligi Lazio-Galatasaray maç özeti yayınlandı mı, maçın golleri yayınlandı mı?
Lazio - Galatasaray 9 Aralık Perşembe saat 23:00'da başladı.
Lazio - Galatasaray maçı Exxen platformunda canlı olarak yayınlanacak.
Lazio - Galatasaray maçı bitmedi, tüm hızıyla devam ediyor. Maç şuanda 0-0 eşitlikle devam etmektedir.
MAÇ SONUCU : LAZİO 0 - 0 GALATASARAY
Galatasaray-Lazio maçının özetini Exxen platformundan izleyebilirsiniz. Maç bitiminde özeti yayınlanacaktır. Henüz maç bitmedi. Özeti yayınlanmadı.
GALATASARAY - LAZİO EXXEN MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...
Maçta 0-0 eşitlik mevcut. Maçta henüz gol olmadı. Gol olduğunda detayları ekleyeceğiz.
İLK YARI SONUCU : LAZİO 0 - 0 GALATASARAY
Şuanda 0-0 eşitlik mevcut.
Maç, Roma'da, Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.
Galatasaray ile Lazio arasındaki mücadeleyi İspanyol hakem Carlos del Cerro Grande yönetiyor
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