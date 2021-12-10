Lazio-Galatasaray maç özeti izle! 9 Aralık UEFA Avrupa Ligi Galatasaray-Lazio maç özeti yayınlandı mı, maçın gollerini izle, maç kaç kaç!

Lazio, Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ı konuk etti. Peki Lazio-Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Lazio-Galatasaray canlı anlatım, canlı takip izle! Lazio-Galatasaray maç özeti izle! Maçın gollerini kim attı? 9 Aralık UEFA Avrupa Ligi Lazio-Galatasaray maç özeti yayınlandı mı, maçın golleri yayınlandı mı?

LAZİO - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lazio - Galatasaray 9 Aralık Perşembe saat 23:00'da başladı.

LAZİO - GALATASARAY HANGİ KANALDA?

Lazio - Galatasaray maçı Exxen platformunda canlı olarak yayınlanacak.

LAZİO - GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ? MAÇ BİTTİ Mİ?

Lazio - Galatasaray maçı bitmedi, tüm hızıyla devam ediyor. Maç şuanda 0-0 eşitlikle devam etmektedir.

MAÇ SONUCU : LAZİO 0 - 0 GALATASARAY

GALATASARAY - LAZİO MAÇ ÖZETİ İZLE!

Galatasaray-Lazio maçının özetini Exxen platformundan izleyebilirsiniz. Maç bitiminde özeti yayınlanacaktır. Henüz maç bitmedi. Özeti yayınlanmadı.

GALATASARAY - LAZİO EXXEN MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...

LAZİO - GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ, GOLLERİ KİM ATTI?

Maçta 0-0 eşitlik mevcut. Maçta henüz gol olmadı. Gol olduğunda detayları ekleyeceğiz.

İLK YARI SONUCU : LAZİO 0 - 0 GALATASARAY

Şuanda 0-0 eşitlik mevcut.

LAZİO - GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Roma'da, Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

LAZİO - GALATASARAY HAKEMİ KİM?

Galatasaray ile Lazio arasındaki mücadeleyi İspanyol hakem Carlos del Cerro Grande yönetiyor

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