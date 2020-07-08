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Lazio forması giyen Patric, VAR'dan kaçamadı ve rakibini ısırdığı için kırmızı kart gördü

Serie A'nın 31. haftasında oynanan Lecce - Lazio maçında dikkat çeken bir olay yaşandı. Rakibine 2-1 mağlup olan Lazio'nun İspanyol savunma oyuncusu Patric, mücadelenin son dakikalarında rakibini ısırdı ve kırmızı kartla cezalandırıldı.

08.07.2020 15:33 | Son Güncelleme: 08.07.2020 15:47

İtalya'da lider Juventus'u kovalamayı sürdüren Lazio, Serie A'nın 31. haftasında Lecce'ye konuk oldu. Mavi beyazlılar, kritik maçı 2-1 kaybederken savunma oyuncusu Patric'in yaptığı hareket geceye damga vurdu. 27 yaşındaki İspanyol oyuncu, karşılaşmanın 90+3. dakikasında Lecce'li Giulio Donati'yi ısırdı.

VAR'IN GÖZÜNDEN KAÇMADI

Patric'in rakibini ısırdığı bu pozisyon, VAR odasının gözünden kaçmadı. Maçın hakemi, VAR uyarısının ardından pozisyonu izledi ve oyuncuyu kırmızı kartla cezalandırdı.

Lazio, lider Juventus'un da Milan'a 4-2 mağlup olduğu haftada Lecce'ye 2-1 yenildi ve puan farkını kapatma fırsatını tepti. Lecce, karşılaşmayı Khouma Babacar ve Fabio Lucioni'nin golleriyle kazandı.

Dün gece tek golü Felipe Caicedo'dan gelen Lazio, lig bitimine 7 hafta kala Juventus'un 7 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor.

SUAREZ'İ HATIRLATTI

Patric, bu hareketiyle geçtiğimiz yıllarda rakiplerini 3 kez ısıran Uruguaylı Luis Suarez'i hatırlattı. Suarez, ilk olarak 2010'da Otman Bakkal'ı daha sonra da Chelsea'li Branislav Ivanovic'i ısırmıştı. Son olarak ise 2014 Dünya Kupası'nda İtalyan Giorgio Chiellini'yi ısırıp akıllarda kalan yıldız futbolcu, bu olaylardan toplam 26 maç oynamama cezası almıştı.

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Lazio forması giyen Patric, VAR'dan kaçamadı ve rakibini ısırdığı için kırmızı kart gördü
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