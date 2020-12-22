Lazio'dan Vedat Muriqi'in transferi için çarpıcı itiraf: Caicedo gideceği için almıştık
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Lazio'dan Vedat Muriqi'in transferi için çarpıcı itiraf: Caicedo gideceği için almıştık

22.12.2020 11:54 | Son Güncelleme: 22.12.2020 12:08

Yaz transfer sezonunda uzun süren görüşmeler sonucu Fenerbahçe'den İtalya Serie A ekibi Lazio'nun yolunu tutan Vedat Muriqi ile ilgili flaş gerçek ortaya çıktı. Lazio'nun sportif direktörü Igli Tare, Caicedo'nun normalde takımdan ayrılmasını beklediklerini ve Kosovalı golcüyü bu nedenle transfer ettiklerini söyledi.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile gösterdiği performans ile İtalyan devi Lazio'ya transfer olan Kosovalı golcü Vedat Muriqi, 40 gün sonra ligde yeniden sahne aldı. Lazio'nun Napoli'yi 2-0 yendiği maçta 67. dakikada Caicedo'nun yerine oyuna giren Muriqi ile ilgili sürpriz bir transfer gerçeği de ortaya çıktı.

"CAICEDO, KATAR'A GİDECEKTİ"

Lazio Sportif Direktörü Igli Tare, Caicedo'nun takımdaki durumuyla ilgili açıklama yaparken Vedat Muriqi'yi transfer etmelerinin asıl nedenini duyurdu. Caicedo'nun ayrılık ihtimaline karşı Muriqi'yi aldıklarını itiraf eden Igli Tare, "Geçen sezonun sonunda Caicedo benimle ve başkanla Katar'dan gelen teklif için anlaşmıştı. Normalde gitmesi gerekiyordu. Biz de Caicedo yerine Muriqi'yi transfer etmiştik" dedi.

"CAICEDO BİZİMLE KALDI"

Caicedo'nun transferinin yattığını söyleyen Igli Tare, "Nedense Caicedo'nun transferi olmadı, bizimle kaldı. Bundan memnun olduğumuzu da söyleyebilirim. Fiorentina'ya transfer durumu yok, Lazio'dan ayrılmayacak" sözlerini kullandı.

GERİ DÖNÜŞTEN MEMNUN

Öte yandan Napoli maçının ardından sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayan Muriqi, "Sahalara geri döndüğüm ve takıma katkı sağladığım için çok mutluyum. Üç puan çok önemliydi" dedi.

BİR İLKİ YAŞADI

Lazio'da oynadığı 9 maçta hiç gol atamayan Vedat Muriqi, daha önce forma giydiği takımlarda böyle bir istatistik görmemişti.

18.5 MİLYON EUROLUK TRANSFER

25 yaşındaki Kosovalı golcü için Lazio 18.5 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Muriqi'nin ayrıca bir sonraki satışından da yüzde 5 pay Fenerbahçe'ye gidecek.

Lazio'dan Vedat Muriqi'in transferi için çarpıcı itiraf: Caicedo gideceği için almıştık
Haber Yorumları (1)
YAW HE HE: Çer çöp
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