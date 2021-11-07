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Lazarov vatandaşlarla buluştu

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Lazarov vatandaşlarla buluştu

İzmit Belediyesi "İzmit Unutmaz" etkinlikleri kapsamında Kocaelispor'da yıllarca forma terleten Zdravko Lazarov'u vatandaşlarla buluşturdu.

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi "İzmit Unutmaz" etkinlikleri kapsamında Kocaelispor'da yıllarca forma terleten Zdravko Lazarov'u vatandaşlarla buluşturdu.

Cumhuriyet Çocuk Parkı'nda vatandaşlarla buluşan Lazarov, Kocaelispor taraftarının Türkiye'deki en iyi taraftar grubu olduğunu ve Kocaeli'de geçirdiği günleri asla unutamadığını söyledi. Lazarov, futbolculuk kariyerindeki en önemli adımın Kocaelispor'a gelmek olduğunu ve Kocaelispor'da yükselişe geçtiğini belirtti. 2002 yılında Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'a attığı golden sonra kupayı havaya kaldırarak herkesin hafızasında yer alan Lazarov, vatandaşlara anılarını anlattı. Kocaeli'de ve Kocaelispor'da unutamayacağı birçok anı biriktirdiğini ve hala daha Kocaelispor'u takip ettiğini belirten lazarov, etkinliği düzenleyen herkese teşekkür etti. - KOCAELİ

Lazarov vatandaşlarla buluştu

Lazarov vatandaşlarla buluştu

Lazarov vatandaşlarla buluştu

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