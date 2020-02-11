: Lauryn Goodman, çocuğunun babasının Kyle Walker olduğunu söyledi

11.02.2020 16:26 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:59

Hamile kaldıktan sonra çocuğunun babasının kim olduğunu açıklamadığı için kamuoyunda tepki toplayan 29 yaşındaki ünlü İngiliz model Lauryn Goodman, tepkilere dayanamayarak bebeğinin babasının kim olduğunu açıkladı.

Goodman, The Sun gazetesine yaptığı açıklamada çocuğunun babasının geçen yaz kısa bir ilişki yaşadığı Manchester City forması giyen Kyle Walker olduğunu söyledi.

"BİNLERCE MESAJ ALDIM, TACİZE UĞRADIM"

Nisan ayında çocuğunun dünyaya geleceğini söyleyen Goodman, hamile olduktan sonra çocuğunun babasının kim olduğu hakkında binlerce mesaj aldığını ve tacize uğradığını belirtti. Bebeğin babasının kim olduğu hakkında asılsız dedikodular çıktıktan sonra, insanların kendisine hakaret ettiklerini belirten güzel model, bu nedenle bebeğin babasının kim olduğunu açıklamak zorunda kaldığını söyledi.

Lauryn Goodman

"KISA SÜRELİ BİR İLİŞKİ YAŞADIK"

Hamileliği hakkında bir daha yorum yapmayacağını söyleyen Goodman, geçen yaz kendisinin ve Walker'in sevgililerinden ayrıldıktan sonra kısa süreli bir ilişki yaşadıklarını ve bu kısa ilişki sırasında Walker'den hamile kaldığını belirtti.

İngiltere Milli Takımı forması da giyen Kyle Walker'ın, daha önce birlikte olduğu Annie Kilner'dan 3 çocuğu daha bulunuyor.

Kyle Walker ve Annie Kilner

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