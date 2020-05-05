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Latovlevici'den çarpıcı Galatasaray itirafı: Bir maçta sakatlandım ve ağzım sağa, burnum sola gitti

Latovlevici'den çarpıcı Galatasaray itirafı: Bir maçta sakatlandım ve ağzım sağa, burnum sola gitti
05.05.2020 12:20 | Son Güncelleme: 05.05.2020 12:20

Galatasaray'da yalnızca bir sezon oynayan Rumen sol bek Iasmin Latovlevici, sarı-kırmızılı kulübe dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Kendisini Galatasaray'a Igor Tudor'un götürdüğünü söyleyen Latovlevici, bir hazırlık maçında yaşadığı sakatlık sonrası ağzının sağa, burnunun sola gittiğini ve hastaneye zor yetiştiğini ifade etti.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Iasmin Latovlevici, sarı - kırmızılı takımda yaşadıklarından ve devam eden kariyerinden bahsetti.

Rumen basınına konuşan Iasmin Latovlevici, Karabükspor ve Galatasaray'da birlikte çalıştığı teknik direktör Igor Tudor hakkında açıklamalarda bulundu.

İşte Latovlevici'nin açıklamaları;

Gençlerbirliği'ne gittiğimde harika oynayacağımı düşündüm. 6 ayda 3 farklı hocayla çalıştım. Steaua'da oynadığım bu kadar süre boyunca böylesini yaşamamıştım.

"TUDOR BAŞKA BİR SEVİYEYDİ"

Igor Tudor, koşan oyuncularla çalışmayı seviyor ve şikayet etmiyor. Askerleri seviyor. Onunla yaptığım idmanlar, disiplin ve sertlik olarak başka bir seviyedeydi.

"BENİ DE YANINDA GÖTÜRDÜ"

30 yaşında, bu kadar koşmanı istemek biraz acımasız. Bu kadar koşmak istemiyorsun ama yine de koşuyorsun. Hayatta kalmak istiyorsan, yapabileceğin bir şey yok. Galatasaray'a gitti ve beni de yanında götürdü.

"AĞZIM SAĞA, BURNUM SOLA GİTTİ"

Burnumdan ve çenemden ameliyat olduktan sonra Galatasaray'a gittim. Bir hazırlık maçında sakatlandım. Maçın devre arasında hoca çıkmak isteyen olup olmadığını sordu ve ben iyi olmamama rağmen o sakatlıkla devam edebileceğimi düşündüm. 2. yarıda ağzım sağa, burnum sola gitti, beni hastaneye zor yetiştirdiler ve ameliyat ettiler.

"SAKATLANMASAM İŞLER FARKLI OLACAKTI"

Galatasaray'daki ilk 2 haftam yatakta başladı yani. Kaslarım zayıfladı ve idmana gittiğimde kendimi zorladım. Galatasaray'da böylesine güzel bir statta, dolu tribünler önünde kim oynamamak istemez ki! Eğer sakatlanmasaydım, işler farklı olacaktı.

"BANA İHTİYAÇLARI VARSA HAZIRIM"

Şu anda teklif yok, sadece görüşmeler var, nereye gider bu iş bilmiyorum. Maçtan önceki duygular, küfürler... Her şeyi özledim. Steaua Bükreş'in bir sol beke ihtiyacı var mı bilmiyorum ancak her an geri dönebilirim. Oradaki herkesle iyiyim ancak futbol da bir iş. Bana ihtiyaçları varsa, hazırım.

"SEYİRCİ ARKANDA OLURSA REAL MADRİD'İ BİLE YENERSİN"

Taraftarların baskısıyla, tüm stat senin üzerine doğru gelirken, ıslıklar ve çığlıklarla oynamak başka, boş tribünler önünde oynamak başka. Seyirci arkanda olursa, Real Madrid'i bile yenme şansı bulursun.

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