Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 243 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 594 bin 443'e yükseldi, 8 bin 668 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı da 21 milyon 351 bin 972'ye çıktı.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 20 milyon 340 bin 373 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 147 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 988 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 275 bin 446, vaka sayısı 3 milyon 632 bin 800, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 984 bin 461 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 43 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 126 bin 145'e çıktı.

Son 24 saatte 1422 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 951 bin 675'e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 791 bin 715'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 14 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 114 bin 862'ye, 562 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 250 bin 402'ye yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 111 bin 596'ya ulaştı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 15 kişi yaşamını yitirdi ve 474 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 173 bin 34'e, can kaybı sayısı 199 bin 292'ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 148 bin 852'ye ulaştı.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberler e göre, son 24 saatte 44 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 13 bin 375'e, vaka sayısı da 956 artışla 549 bin 560'a yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 505 bin 213 kişi sağlığına kavuştu.