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Lasse Schöne'den Olağanüstü Frikik Golü

2018-19 Şampiyonlar Ligi sezonunda Son 16 Turu'nda Ajax ile Real Madrid eşleşti. İlk maçı sahasında 2-1 kaybeden Ajax, rövanş maçında Santiago Bernabeu'da son üç sezonun şampiyonu Real Madrid'i adeta bozguna uğrattı. Skor 3-1'ken sol köşeden kazanılan topu Lasse Schöne muhteşem bir vuruşla kaleci Courtois'ı alt etti ve skoru 4-1'e getirdi.

08.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 08.01.2020 18:19

2018-19 Şampiyonlar Ligi sezonunda Son 16 Turu'nda ile eşleşti. İlk maçı sahasında 2-1 kaybeden Ajax, rövanş maçında Santiago Bernabeu'da son üç sezonun şampiyonu Real Madrid'i adeta bozguna uğrattı. Skor 3-1'ken sol köşeden kazanılan topu muhteşem bir vuruşla kaleci Courtois'ı alt etti ve skoru 4-1'e getirdi.

Kaynak: Dugout

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