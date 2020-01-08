Lasse Schöne'den Olağanüstü Frikik Golü

08.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 08.01.2020 18:19

2018-19 Şampiyonlar Ligi sezonunda Son 16 Turu'nda Ajax ile Real Madrid eşleşti. İlk maçı sahasında 2-1 kaybeden Ajax, rövanş maçında Santiago Bernabeu'da son üç sezonun şampiyonu Real Madrid'i adeta bozguna uğrattı. Skor 3-1'ken sol köşeden kazanılan topu Lasse Schöne muhteşem bir vuruşla kaleci Courtois'ı alt etti ve skoru 4-1'e getirdi.