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Larkin, Euroleague'de sezonun MVP'si ödülüne aday

Turkish Airlines Euroleague'de sezonun en değerli oyuncu (MVP) adayları belli oldu.

17.02.2020 14:01 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:01
Larkin, Euroleague'de sezonun MVP'si ödülüne aday

Turkish Airlines Euroleague'de sezonun en değerli oyuncu (MVP) adayları belli oldu. Adaylar arasında, Türk Milli Takımı oyuncusu olan ve Scottie Wilbekin de yer aldı.

THY Euroleague'in resmi sosyal medya hesabından yayınlanan ile en değerli oyuncu (MVP) adayları açıklanırken, Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin ve Maccabi FOX Tel Aviv oyuncusu Scottie Wilbekin de adaylar arasında gösterildi.

MVP adayları arasında Shane Larkin ve Scottie Wilbekin'in yanı sıra Barcelona'dan Nikola Mirotic, CSKA Moskova'dan Mike James, Panathinaikos OPAP'tan Nick Calathes, Real Madrid'den Anthony Randolph ve Valencia Basket'ten Bojan Dubljevic yer aldı.

Kaynak: DHA
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