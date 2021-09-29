Lapseki'de inşa edilecek millet bahçesinin ihalesi yapıldı - Haberler
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Lapseki'de inşa edilecek millet bahçesinin ihalesi yapıldı

AA / Ercan Özçetin - Haberler | Güncel
Lapseki'de inşa edilecek millet bahçesinin ihalesi yapıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yapılacak millet bahçesinin ihalesi gerçekleştirildi.

ÇANAKKALE (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yapılacak millet bahçesinin ihalesi gerçekleştirildi.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, millet bahçesinin 35 bin 525 metrekare alanda inşa edileceğini bildirdi.

Bahçede, çocuk oyun alanları, etkinlik çayırı, otopark alanı, bisiklet ve yürüyüş yollarının olacağını anlatan Yılmaz, millet bahçesinde 19 bin 268 metrekare yeşil alanda bin 212 ağaç bulunacağını belirtti.

Millet bahçesinin Çanakkale ve Lapseki'ye yeni bir soluk getireceğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yaptığımız projemizle sadece Lapseki'ye değil Çanakkale'ye de hizmet edeceğiz. 2022 yılında Lapseki, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de hizmete açılmasıyla çok farklı, çok modern yaşanabilir bir kimliğe bürünecek. Projelerimizin gerçekleştirilmesinde sürekli bizlere destek olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'a, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'a, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu'na, TOKİ Başkanı Ömer Bulut'a ve bu kıymetli projede emeği geçen, destek veren herkese teşekkür ediyorum."

Lapseki'de inşa edilecek millet bahçesinin ihalesi yapıldı

Lapseki'de inşa edilecek millet bahçesinin ihalesi yapıldı

Lapseki'de inşa edilecek millet bahçesinin ihalesi yapıldı

Lapseki'de inşa edilecek millet bahçesinin ihalesi yapıldı

AA / Ercan Özçetin - Son Dakika Haberleri
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