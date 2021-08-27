Lapseki Dalyan Mahallesi doğal gaza kavuştu

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Dalyan Mahallesinde doğal gaz hizmet alma ve meşale yakma töreni gerçekleştirildi.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Dalyan Mahallesinde doğal gaz hizmet alma ve meşale yakma töreni gerçekleştirildi.

Törene; Vali İlhami Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Lapseki Kaymakamı Fatih Çelikkaya, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AKSA Çanakkale Müdürü Çağdaş Adıbelli, BOTAŞ yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

Doğalgaz kullanımının yaygınlaşmasıyla vatandaşların kalite ve konforlarının yükselerek aile bütçelerine katkı sağlayacağını ifade eden Vali İlhami Aktaş, "Sadece Çanakkale değil, bütün ilçelerimizin de kalkınması, gelişmesi için çaba ve gayret sarf ediyoruz" diye konuştu.

Vali İlhami Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ve beraberindekiler, Lapseki ilçesi Dalyan mahallesi Bahçelievler mevkiinde ikamet eden vatandaş Niyazi Yılmaz'ın doğal gaz aboneliğinin açılmasının ardından hayırlı olsun temennisinde bulundular. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı