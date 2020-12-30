Lapseki Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine yardım

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde belediye tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle zor durumda kalan esnaf ve çalışanları ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımlarda bulundu.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde belediye tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle zor durumda kalan esnaf ve çalışanları ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımlarda bulundu.

Lapseki Belediyesi, salgın sürecinin başladığı günden itibaren iş yerlerinin dezenfekte edilmesi ve maske temini konusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri, geçici olarak kapatılan kahvehaneler, oyun salonları, internet kafeler, yazlık turistik tesislerin çalışanları ile ihtiyaç sahibi ailelere koliler halinde yardım dağıttı.

Şu ana kadar 365 koli yardım malzemesinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Özçetin