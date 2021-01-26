Lambalı radyoyla başlayan hobi antika dükkanına dönüştü
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Lambalı radyoyla başlayan hobi antika dükkanına dönüştü

26.01.2021 11:03 | Son Güncelleme: 26.01.2021 11:03
Lambalı radyoyla başlayan hobi antika dükkanına dönüştü

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 56 yaşındaki Metin Karasüleymanoğlu, hobi amaçlı olarak genç yaşlarda toplamaya başladığı telefon, ütü, lambalı radyo, plak gibi çok sayıda eski eşyayı antika dükkanında sergiliyor.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 56 yaşındaki Metin Karasüleymanoğlu, hobi amaçlı olarak genç yaşlarda toplamaya başladığı telefon, ütü, lambalı radyo, plak gibi çok sayıda eski eşyayı antika dükkanında sergiliyor.

Babası memur olduğu için Türkiye'nin birçok iline giden Karasüleymanoğlu, lise çağında ailesinin yerleştiği Kadirli ilçesinde farklı işlerde çalıştı. Karasüleymanoğlu, son olarak ağabeyinin açtığı bakkal dükkanında çalıştığı sırada eski eşyalara ilgi duymaya başladı.

İlk olarak lambalı radyoyla başlayan eski eşya biriktirme hobisini yıllar geçtikçe ilerleten Karasüleymanoğlu, kömürlü ütüden eski telefonlara kadar birçok ürün aldı.

Yakınlarının da hobisine destek olmasıyla ürün sayısını arttıran Karasüleymanoğlu, evinin salonu yetersiz kalınca yaklaşık 2 ay önce Tarihi Ala Cami yanında bir iş yeri kiralayarak burayı antika dükkanına dönüştürdü.

Ürünlerini hem sergileyip hem de satan Karasüleymanoğlu, her sabah eşyalarının tek tek tozunu alıp bakımlarını yapıyor.

"Eşyalar nedeniyle 30 senedir salonu kullanamıyorduk"

Karasüleymanoğlu, AA muhabirine, eşya biriktirmeye 1985'te başladığını ve o günden bu yana da büyük bir heyecanla hobisine devam ettiğini söyledi.

Biriktirdiği eşyaların evinin salonuna sığmaması üzerine dükkan kiraladığını ifade eden Karasüleymanoğlu, şöyle konuştu:

"Eşyalar nedeniyle 30 senedir salonu kullanamıyorduk. Artık koyacak yer kalmayınca böyle bir dükkanı açmaya karar verdim. Bu sayede hem eşyalarımı rahatça insanlara sunabilecek hem de antika meraklılarıyla alışveriş yapabilecektim. Burası için hem maddi hem de manevi çok şey harcadım, çok emek verdim. İnsanların bu dükkana gelip çocukluklarını, gençliklerini hatırlaması ve mutlu olup tebessüm etmeleri her şeye değer."

Karasüleymanoğlu, insanların dükkanına açıldığı günden bu yana çok büyük ilgi gösterdiğini kaydetti.

Dükkanına gelenlerin yüzündeki tebessümü görmenin kendisini de mutlu ettiğini belirten Karasüleymanoğlu, "Dükkandan içeri giren herkes, çocukluk ya da gençlik dönemlerinde günlük yaşamda kullanılan eşyaları, oynadıkları oyuncakları, dinledikleri plakları, radyoları görünce çok mutlu oluyor. Adeta o yıllara kısa bir yolculuk yaparak eski günleri yad ediyor. Bir şey almasalar da yüzlerindeki mutluluğu görmek bana yetiyor." diye konuştu.

Metin Karasüleymanoğlu, şu an elindeki eşyaların sayısının 1000'i aştığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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