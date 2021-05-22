İspanya La Liga'da şampiyon Atletico Madrid
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İspanya La Liga'da şampiyon Atletico Madrid

İspanya La Liga'da şampiyon Atletico Madrid
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

İspanya La Liga 38'inci hafta maçında deplasmanda Real Valladolid'i 2-1 mağlup eden Atletico Madrid, şampiyonluğa ulaştı.

İspanya La Liga 38'inci hafta maçında deplasmanda Real Valladolid'i 2-1 mağlup eden Atletico Madrid, şampiyonluğa ulaştı.

Jose Zorrilla Stadı'nda oynanan karşılaşmada Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 57'nci dakikada Angel Correa ve 67'nci dakikada Luis Suarez kaydetti. Ev sahibi takımın tek golü ise 18'inci dakikada Oscar Plano'dan geldi.

Bu galibiyetle sezonu 86 puanla lider tamamlayan Atletico Madrid, 7 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaştı. Madrid, tarihinin ise 11'inci şampiyonluğunu elde etti.

Öte yandan Real Madrid ise ligi 84 puanla ikinci sırada tamamladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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