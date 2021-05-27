LaLiga Başkanı Javier Tebas, Avrupa Süper Ligi girişimine karşı eleştirilerini sürdürdü Açıklaması
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LaLiga Başkanı Javier Tebas, Avrupa Süper Ligi girişimine karşı eleştirilerini sürdürdü Açıklaması

LaLiga Başkanı Javier Tebas, Avrupa Süper Ligi girişimine karşı eleştirilerini sürdürdü Açıklaması
Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Spor

İspanya'da 1. ve 2. futbol liglerindeki kulüplerinin üyesi olduğu LaLiga kurumunun başkanı Javier Tebas, mevcut durumda sadece Real Madrid, Barcelona ve Juventus'un destek verdiği Avrupa Süper Ligi kurma projesine yönelik eleştirilerine devam etti.

İspanya'da 1. ve 2. futbol liglerindeki kulüplerinin üyesi olduğu LaLiga kurumunun başkanı Javier Tebas, mevcut durumda sadece Real Madrid, Barcelona ve Juventus'un destek verdiği Avrupa Süper Ligi kurma projesine yönelik eleştirilerine devam etti.

Tebas, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Tehlike sadece bu üç kulüp değil. Tehlike aynı zamanda FIFA Başkanı." diyerek, Gianni İnfantino'yu da eleştirdi.

Real Madrid, Barcelona ve Juventus'un kendilerini futbolun kurtarıcılarıymış gibi gördüklerini kaydeden Tebas, "Özellikle Sayın Florentino Perez (Real Madrid Kulübü Başkanı) böyle hareket ediyor. Diğerleri de saf ya da aptal. Kendimi aşağılanmış hissediyorum. Daha fazla kupa kazanmaları, daha uyanık oldukları anlamına gelmiyor. Sayın Perez, Sayın Joan Laporta (Barcelona Kulübü Başkanı), Sayın Andrea Agnelli (Juventus Kulübü Başkanı), Avrupa futbolu yıkıma gitmiyor." ifadelerini kullandı.

Söz konusu üç kulübü, Avrupa futboluna karşı darbe yapmakla suçlayan Tebas, "Beni en çok rahatsız eden şey, aptal olduğumuzu, saf olduğumuzu düşünmeleri. Naifliğimizle, sessizliğimizle, politik olarak duruşumuzla oynuyorlar. Bu savaşta saf olan taraf değiliz. Bunlara, kararlı bir şekilde karşı durmaya devam etmek gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

LaLiga Başkanı, "Avrupa Süper Ligi kavramı henüz ölmedi. Avrupa futbolunun ekonomik istikrarı üzerinde şüphe yaratmaya devam ediyor." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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