Laf attığı kızın erkek kardeşini bıçaklayan zanlı yakalandı Adana'da yolda yürüyen kıza laf atan, kendisine tepki gösteren kızın kardeşini de bıçaklayan zanlı yakalandı.

Adana'da yolda yürüyen kıza laf atan, kendisine tepki gösteren kızın kardeşini de bıçaklayan zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kız kardeşiyle birlikte yürüyen Firas O.'ya (20) yanından geçen Serdar K. (21) isimli şahıs laf attı. Bunun üzerine Firas O. ile Serdar K. arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada Serdar K., Firas O.'yu bıçakladı. Bu arada çevredeki vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlıyı kısa sürede yakaladı.

Yaralı genç hastaneye kaldırılırken emniyete getirilen şahıs, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. - ADANA

Kaynak: İHA