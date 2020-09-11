La Liga'ya hafta içi maç oynama yasağı devam ediyor! Yayıncı kuruluş itiraz edecek La Liga'da bir kez daha hafta içi maç oynanmama krizi çıktı. Federasyona bağlı Tertip Komitesi, La Liga'da hafta içi maç oynanma yasağını devam ettirirken, yayıncı kuruluş bu karara itiraz edeceğini duyurdu.

İspanya Futbol Federasyonuna (RFEF) bağlı Tertip Komitesi, İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) hafta içinde maç oynanmasıyla ilgili yasağını korudu.

La Liga'nın 2020-2021 sezonu fikstürüne cuma ve pazartesi günleri maç koymasına RFEF, geçen sezon olduğu gibi bir kez daha karşı çıktı. Tertip Komitesi, maçların sadece cumartesi ve pazar günleri oynanabileceğine karar verdi.

AÇILIŞ MAÇI CUMARTESİ GÜNÜNE ERTELENDİ

İspanya'da 1. ve 2. lig kulüplerinin bağlı olduğu La Liga kurumu, La Liga'da yeni sezonun açılış maçını Granada ve Athletic Bilbao takımları arasında 11 Eylül olarak açıklasa da, RFEF'in kararının ardından bu karşılaşma cumartesi gününe ertelendi.

La Liga'da sezonun ilk maçı yarın TSİ 17.00'de başlayacak Eibar-Celta Vigo olurken, Granada-Athletic Bilbao karşılaşması 19.30'da oynanacak.

KARARA İTİRAZ EDİLECEK

Maç yayın haklarını elinde bulunduran firma, La Liga'nın uluslararası imajı ve gelirinden dolayı lig maçlarını cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi günleri oynatmak isteyen La Liga, RFEF'in kararına itiraz edeceğini duyurdu.

RFEF, son iki sezondur hafta içinde maç oynanmasına izin vermiyor.

Kaynak: AA