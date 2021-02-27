La Liga'da Barcelona, Sevilla deplasmanından galip ayrıldı
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La Liga'da Barcelona, Sevilla deplasmanından galip ayrıldı

27.02.2021 20:17 | Son Güncelleme: 27.02.2021 20:33
La Liga'da Barcelona, Sevilla deplasmanından galip ayrıldı

İspanya La Liga'nın 25. haftasında Sevilla ile Barcelona karşı karşıya geldi. Estadio Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Barcelona 2-0'lık skorla kazandı.

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 25. haftasında Barcelona, Sevilla deplasmanına konuk oldu. Katalan ekibi, zorlu mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Katalan ekibi, Dembele'nin 29 ve Messi'nin 85. dakikada kaydettiği gollerle maçı kazandı.

MAÇ FAZLASIYLA FARK 2'YE İNDİ

Barcelona, ligdeki son 10 karşılaşmasında 9. galibiyetini elde etti.

Barcelona bu galibiyetle birlikte lider Atletico Madrid ile arasındaki farkı 1 maç fazlasıyla 2'ye indirdi. Puan tablosunun 4. basamağındaki Sevilla (bir maçı eksik) ise 48 puanda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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