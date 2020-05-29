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La Liga 11 Haziran'da başlıyor

İspanya'da Spor Yüksek Konseyi (CSD), Futbol Federasyonu (RFEF) ve La Liga kurumu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) ertelenen sezonun kalan maçlarının oynanmasına 11 Haziran'da başlanmasına karar verdi.

La Liga 11 Haziran'da başlıyor
29.05.2020 18:25 | Son Güncelleme: 29.05.2020 18:25

İspanya'da Spor Yüksek Konseyi (CSD), Futbol Federasyonu (RFEF) ve La Liga kurumu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) ertelenen sezonun kalan maçlarının oynanmasına 11 Haziran'da başlanmasına karar verdi.

CSD tarafından yapılan yazılı açıklamada, La Liga'da ertelenen maçların oynanmasıyla ilgili takvimin kabul edildiği bildirildi.

Buna göre 28. haftadan itibaren ertelenen maçların oynanmasına 11 Haziran'da Sevilla-Real Betis karşılaşmasıyla başlanacağı, salgının evrimine bağlı olarak ligin 18-19 Temmuz'da bitmesinin öngörüldüğü belirtildi.

La Liga'da kalan 11 hafta maçlarının oynanma saatlerinin hafta içinde 19.30, 21.30 ve 22.00 olacağı, hafta sonunda ise buna 17.30'un da ekleneceği kaydedildi.

La Liga'da şimdiye kadar oynanan 27 hafta sonunda Barcelona 58 puanla lider durumda bulunurken, onu Real Madrid (56), Sevilla (47), Real Sociedad (46) izliyor.

Takımlar, Kovid-19'dan dolayı yaklaşık iki ay ara verdikleri antrenmanlara 7 Mayıs'tan itibaren tesislerinde başlanmıştı.

Kaynak: AA

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