Kylian Mbappe PSG Tarihinin En Golcü Üçüncü Oyuncusu Oldu
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Kylian Mbappe PSG Tarihinin En Golcü Üçüncü Oyuncusu Oldu

19.02.2021 13:16 | Son Güncelleme: 19.02.2021 13:20

Kylian Mbappe, Şubat 2021'de Barcelona ile oynanan Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında muhteşem performansıyla hat-trick yaptı. Paris ekibinin 4-1 kazandığı maçta yaptığı hat-trick'le galibiyeti getiren isim olan Mbappe (111), Edinson Cavani (200) ve Zlatan İbrahimoviç (156)'in ardından kulüp tarihini en golcü oyuncusu oldu.

Kylian Mbappe, Şubat 2021'de Barcelona ile oynanan Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında muhteşem performansıyla hat-trick yaptı. Paris ekibinin 4-1 kazandığı maçta yaptığı hat-trick'le galibiyeti getiren isim olan Mbappe (111), Edinson Cavani (200) ve Zlatan İbrahimoviç (156)'in ardından kulüp tarihini en golcü oyuncusu oldu.

Kylian Mbappe PSG Tarihinin En Golcü Üçüncü Oyuncusu Oldu

Kaynak: Dugout

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