Kylian Mbappe PSG Tarihinin En Golcü Üçüncü Oyuncusu Oldu

Kylian Mbappe, Şubat 2021'de Barcelona ile oynanan Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında muhteşem performansıyla hat-trick yaptı. Paris ekibinin 4-1 kazandığı maçta yaptığı hat-trick'le galibiyeti getiren isim olan Mbappe (111), Edinson Cavani (200) ve Zlatan İbrahimoviç (156)'in ardından kulüp tarihini en golcü oyuncusu oldu.