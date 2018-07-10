Kylian Mbappe, Dünya Kupası Tarihine Geçti
Fransa'nın 19 yaşındaki genç yıldızı Kylian Mbappe, 1982 yılından sonra Dünya Kupası yarı finalinde forma giyen en genç futbolcu olarak tarihe geçti.
Dünya Kupası yarı finalinde Fransa ile Belçika karşı karşıya geldi.
Fransa Milli Takımında forma giyen 19 yaşındaki yıldız futbolcu Kylian Mbappe, takımının yaptığı son antrenmanına katılmasa da sahaya ilk 11'de çıktı.
DÜNYA KUPASI TARİHİNE GEÇTİ
Fransa'nın en önemli isimlerinden olan Mbappe, 1982 Dünya Kupasından sonra yarı finalde forma giyen en genç futbolcu oldu.
DÜNYA KUPASINDA 3 GOL ATTI
Mbappe, Dünya Kupasında forma giydiği 6 maçta 3 gol attı. Yıldız futbolcu Arjantin maçında attığı 2 golle yıldızlaşmış ve takımının bir üst tura çıkmasında büyük katkı sağlamıştı.
YORUMLAR (2)
-
Ben almanyada yasiyorum burda cocuklar bile almanca konusuyorCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Messi ve Ronaldo gerçek yıldızlarCevap Yaz Yayından Kaldır