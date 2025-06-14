Kyle Walker Fenerbahçe'ye mi geliyor, anlaştı mı?

Kyle Walker Fenerbahçe'ye mi geliyor, anlaştı mı?
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Şampiyonluk hasretini sonlandırmak için yıldız transferleri imza atmak isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Peki, Kyle Walker Fenerbahçe'ye mi geliyor? Kyle Walker Fenerbahçe'yle anlaştı mı?

Bright Osayi-Samuel ile sözleşme uzatmayan Fenerbahçe, Nijeryalı oyuncunun yerini yıldız bir isimle doldurmak istiyor.Kyle Walker Fenerbahçe'ye mi geliyor? Kyle Walker Fenerbahçe'yle anlaştı mı? Kyle Walker Fenerbahçe'ye mi geliyor? Kyle Walker Fenerbahçe'yle anlaştı mı?

FENERBAHÇE GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

HT Spor'da yer alan habere göre, Bright Osayi-Samuel ile sözleşme yenilemeyen Fenerbahçe, bu doğrultuda Manchester City'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Kyle Walker ile ilgileniyor. Sarı-lacivertlilerin İngiliz oyuncu ile temasa geçerek görüşmelere başladığı ve ilk görüşmelerin olumlu geçtiği aktarıldı.

BİR YIL SÖZLEŞMESİ KALDI

Manchester City'de geride bıraktığımız sezonun ikinci devresinde Serie A ekibi Milan'a kiralanan 35 yaşındaki oyuncunun İngiliz devi ile sözleşmesi gelecek yıl bitecek. Manchester City ve Milan'da geride kalan sezonda toplamda 34 maça çıkan Walker, gol ya da asist katkısında bulunamadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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