KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı! KYK burs başvuru sonucu nasıl öğrenilir?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla uzun süredir merakla beklenen 2021-2022 eğitim öğretim dönemi yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, müjdeyi sosyal medya hesabından vererek "Sevgili genç arkadaşlarım, sabırsızlıkla beklediğiniz "GSB Burs ve Öğrenim Kredisi" sonuçları açıklandı. Herkese hayırlı olsun" dedi. Haber i duyan öğrenciler KYK sonuçlarını öğrenmeye başladı. Peki KYK burs başvuru sonucu nasıl öğrenilir?

KYK BURS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Burs başvurusunda bulunan adaylar e-devlet sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve bireysel şifreleri ile giriş yaptıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sayfasından burs sonuçlarını öğrenebilecekler.

E-DEVLET ÜZERİNDEN TAAHHÜTNAME ONAYI GEREKİYOR

Yükseköğrenim öğrencilerinin, burs ve kredilerini alabilmeleri için e-devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor. Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere bu ay içinde ödemeleri yapılacak. Öğrenciler, taahhüt onaylarını 19 Aralık saat 23.59'a kadar e-devlet mobil uygulaması üzerinden de verebilecek.

2021 - 2022 KYK BURSU NE KADAR?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün öğrencilere sağladığı aylık burs ve kredi ücretleri her yıl yeniden belirleniyor. 2021 yılı için belirlenen ücret lisansta aylık 650 TL, yüksek lisansta 1300 TL ve doktorada 1950 TL.

Burs ödemeleri bir eğitim yılında 12 kez yapılıyor.

KYK BURSU HANGİ DURUMLARDA İPTAL EDİLİR?

- Başarısız olma

- Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma en az bir yarı yıl uzaklaştırma cezası alma

- Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

- Öğretim kurumunun kapatılması

- Bakanlığa bağlı yurtlardan '' Yurttan süresiz çıkarma cezası'' alma

- Kesin hükümle mahkum olma

hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet