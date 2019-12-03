KYK borçları siliniyor mu? 2020 Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) borçları yapılandırma, sorgulama

03.12.2019 17:46 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:46

KYK borçları affı bekleyenler, KYK borçları ne olacak sorusunu araştırıyor. Bakan Albayrak'ın son açıklamasına göre KYK borçları yapılandırılıyor. Ödenmediği takdirde faiz eklenen KYK borçlarını ertelemek de mümkün. Kredi ve Yurtlar Kurumu borçları erteleme nasıl yapılır? KYK borçları hangi durumlarda silinir?

KYK BORÇLARI YAPILANDIRILIYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, KYK borçlarının yapılandırılması konusu üzerinde çalıştıklarını belirterek, yeni yılda bununla ilgili bir düzenlemenin gelebileceği sinyalini verdi. Buna göre; 2020 yılı içerisinde KYK borçlarına ilişkin ödenmeyen taksitlerin üzerine binen faiz oranlarının silinmesi ve taksit sayısının arttırılması gibi çalışmaların olduğu düşünülüyor.

KYK BORÇ ERTELEMESİ NASIL YAPILIR?

KYK bursunun geri ödemesinin belirtilen tarihler aralığında yapılmadığı takdirde kişi hakkında hukuki işlem başlatılabilir ve her ödenmeyen dönem için borç üzerine faiz eklenir.

Eğitim hayatı boyunca Kredi Yurtlar Kurumu'nun öğrencilere sunduğu katkı kredisi veya öğrenim kredisinden faydalananlar, özellikle mezun olduktan sonra hemen iş bulamadıklarında geri ödemede sorunlar yaşıyor. İlk olarak kişinin KYK borç sorgulama ile ödemesi gereken miktar ve ödeme planına erişmesi gerekir. Sorgulama işlemi için e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapılarak 'Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü' hizmetleri arasından KYK Kredi Geri Ödeme Sorgulama seçilir. Sorgulama sayfası bundan sonraki adımda Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet adresine yönlendiriliyor. Burada bulunan "internet vergi dairesi" adresinden sorgulama işlemleri yapılabildiği gibi geri ödemeler de gerçekleştirilebiliyor. Sonrasında "Borç Erteleme Talep Türü" seçilerek diğer aşamaya geçilir. Tür olarak:

• İşsizlik Sebebiyle

• Askerlik Sebebiyle

• Yüksek Lisans/ Doktora Sebebiyle seçeneklerinden biri tercih edilmelidir.

KYK BORCU HANGİ DURUMLARDA SİLİNİYOR?

Tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulundan "hayatını çalışarak kazanamaz" açıklaması bulunan bir sağlık raporu alanların kredi alırken veya aldıktan sonra, vefat edenlerin KYK borçları siliniyor.