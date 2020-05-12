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Fenerbahçe, Asamoah için kesenin ağzını açtı: 3 milyon euroyu garanti ederiz

Uzun süredir sol bek transferini bitirmek için uğraşan Fenerbahçe, Kwadwo Asamoah ve Ricardo Rodriguez'de karar kıldı. Asamoah'a öncelik veren sarı-lacivertliler, tecrübeli futbolcu için yıllık 3 milyon euroluk maaşı gözden çıkardı.

Fenerbahçe, Asamoah için kesenin ağzını açtı: 3 milyon euroyu garanti ederiz
12.05.2020 07:40 | Son Güncelleme: 12.05.2020 08:56

Bu sezon Hasan Ali Kaldırım'a alternatif olabilecek bir sol bek almamanın bedelini ağır ödeyen Fenerbahçe, bu kez işi şansa bırakmayacak. Uzun süredir bu mevkiye oyuncu arayan sarı lacivertliler, kendilerini kanıtlamış iki isimde karar kıldı: Kwadwo Asamoah ve Ricardo Rodriguez.

İki aday arasında öncelikle Asamoah'ı isteyen yönetim, bu sezon sadece 11 maçta oynayabildiği için Inter'den ayrılma kararı alan Ganalı oyuncu için kesenin ağzını açtı. Kanatlara ve forvete de takviye yapacak olan sarı lacivertliler en yüksek bütçeyi sol beke ayırdı.

"3 MİLYON EUROYU GARANTİ EDERİZ"

İki yıl önce Juventus'tan Inter'e bedelsiz olarak gelen Asamoah'a, "Bonservisini alıp getirirsen, sana orada kazandığın yıllık 3 milyon euroyu garanti ederiz" teklifi yapan sarı lacivertler, şimdi beklemeye geçti. Sürekli oynayabileceği bir takıma gitmek istediği için Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakan 30 yaşındaki futbolcunun transfer ihtimali son derece yüksek.

Asamoah'ta sorun çıkması halinde, daha önce de görüşme yapılan Milan'ın İsviçreli sol beki Ricardo Rodrigues ile yeniden temasa geçilecek.

Kaynak: Hürriyet

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