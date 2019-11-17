KVKK Başkanı'ndan kişisel verileri koruma uyarısı

17.11.2019 12:08 | Son Güncelleme: 17.11.2019 12:08

KVKK Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, "Profilleme, yapay zeka, nesnelerin interneti ve çerez gibi teknolojilerin insan onurunu merkeze alan, insanları mağdur etmeyecek bir biçimde kullanılması gerekir. Bazen çok büyük veri ihlalleri çok basit bireysel hatalardan kaynaklanabiliyor" dedi.