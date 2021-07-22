Kuzuluk'ta Kurban Bayramı yoğunluğu
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Kuzuluk'ta Kurban Bayramı yoğunluğu

Kuzuluk'ta Kurban Bayramı yoğunluğu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kurban Bayramı tatilini doğal bir ortamda geçirmek isteyen vatandaşlar, Sakarya'nın Akyazı ilçesi Kuzuluk Termal Turizm Bölgesi'nde bulunan İhlas Kuzuluk Termal Otel ve İhlas Kaplıca Evleri'ne akın etti.

Kurban Bayramı tatilini doğal bir ortamda geçirmek isteyen vatandaşlar, Sakarya'nın Akyazı ilçesi Kuzuluk Termal Turizm Bölgesi'nde bulunan İhlas Kuzuluk Termal Otel ve İhlas Kaplıca Evleri'ne akın etti.

İhlas Kuzuluk Termal Otel ve İhlas Kaplıca Evleri, her yıl olduğu gibi bu bayram da tatilcilerden yoğun ilgi gördü. Türkiye'deki ilk ve en büyük termal devre mülk projesi olarak, Sakarya'nın Akyazı Kuzuluk bölgesinde, çevresi ormanlarla kaplı olan 200 bin metrekarelik bir arazide kurulan İhlas Kaplıca Evleri, Kurban Bayramı'nda ailelerin tatil ihtiyaçlarını, sağlığı da esas alarak, ekonomik ve yüksek standartlarda karşılayabilme fırsatı sundu. Günün her saatinde kaplıca suyuna sahip olan bin 470 daire, ailelerin bütün ihtiyaçları düşünülerek planlandı. Ayrıca tesis içindeki lokanta, pastane, Şelale Kafe, huzur bahçe, alışveriş merkezi, termal havuzlar ve eğlence merkezinden de tatile gelen vatandaşlar istifade etti.

İki apart, üç suit ve 60 standart oda olmak üzere 130 yatak kapasitesiyle hizmet veren İhlas Kuzuluk Termal Otel, 45 ve 90 kişilik çok amaçlı salonu, 200 kişilik restoranı, 150 kişilik yemek salonu, 300 kişilik açık yemek alanı, oyun odası ve parkı, 3 adet termal özel banyosu, 2 adet masaj ünitesi, saunası, satış ünitesi, kuaförü ve 80 araçlık otopark ile misafirlerine Kurban Bayramı tatili sürecinde hizmet verdi. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan ve doktor kontrolünde kullanılan kaplıca suyu, romatizma, eklem ve yumuşak doku hastalıklarının tedavisinde; ortopedi, beyin ve sinir ameliyatları sonrasında uzun süreli hareketsiz kalma durumlarında eski hareket kabiliyetini tekrar kazanmak için; kronik dönemdeki bazı nörolojik rahatsızlıklarda rehabilitasyon amacıyla; genel stres bozukluklarında ve spor yaralanmalarında tamamlayıcı tedavi yöntemi olarak tavsiye ediliyor. - SAKARYA

Kuzuluk'ta Kurban Bayramı yoğunluğu
Kuzuluk'ta Kurban Bayramı yoğunluğu
Kuzuluk'ta Kurban Bayramı yoğunluğu
Kuzuluk'ta Kurban Bayramı yoğunluğu
Kuzuluk'ta Kurban Bayramı yoğunluğu
Kuzuluk'ta Kurban Bayramı yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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