KUZUGÖBEĞİ MANTARININ TAZESİNİN KİLOSU 250, KURUSU BİN LİRADAN ALICI BULUYOR

MERSİN'in Gülnar ilçesinde ormanda doğal yollarla yetişen kuzugöbeği mantarının tazesinin kilosu 250 lira, kurusu ise bin liradan alıcı buluyor.

MERSİN'in Gülnar ilçesinde ormanda doğal yollarla yetişen kuzugöbeği mantarının tazesinin kilosu 250 lira, kurusu ise bin liradan alıcı buluyor.

Kuzugöbeği mantarı Gülnar ilçesinde vatandaşların geçim kaynağı oldu. Her yıl nisan ve mayıs aylarında çıkan mantarın kilosu altınla yarışıyor. Kuzugöbeği mantarın tazesi 200-250 lira arasında değişirken, kurusu ise bin liraya kadar alıcı buluyor. Vücut direncini arttıran, kan basıncını düzenleyen etkileri olduğu bilinen ve nadir bulunabilen kuzu göbeği mantarı, mangalda, yumurtalı, kavurma, sote olarak tüketiliyor. Kurusu ise önce haşlanıp ardından tüketilebiliyor.

'HEM LEZZETLİ HEM DEĞERLİ'

Ormanda kuzugöbeği mantarı toplayan Durali Işık, "Kuzugöbeği mantarı bahar aylarının gelişi ile ormanda çıkmaya başlar. Bizim için bir gelir kapısı oldu. Ormanda hem temiz hava alıyoruz hem de mantar topluyoruz. Hem çok lezzetli hem de değerli bir mantar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı