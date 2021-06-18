Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konuğu Tuğçe Kandemir kimdir? Tuğçe Kandemir kaç yaşında?
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Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konuğu Tuğçe Kandemir kimdir? Tuğçe Kandemir kaç yaşında?

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konuğu Tuğçe Kandemir kimdir? Tuğçe Kandemir kaç yaşında?
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Star ekranlarının sevilen müzik programı Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'e konuk olan Tuğçe Kandemir araştırılıyor. Peki, Kuzeyin Oğlu Volkan Konak Tuğçe Kandemir kimdir, kaç yaşında? Tuğçe Kandemir nereli, mesleği nedir? Tuğçe Kandemir hayatı ve biyografisi nedir?

Ünlü sanatçı Tuğçe Kandemir Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'e konuk oluyor. Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'e konuk olan Tuğçe Kandemir merak edildi. Peki, Kuzeyin Oğlu Volkan Konak Tuğçe Kandemir kimdir, kaç yaşında? Tuğçe Kandemir nereli, mesleği nedir? Tuğçe Kandemir hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

KUZEYİN OĞLU VOLKAN KONAK TUĞÇE KANDEMİR KİMDİR?

1 Ocak 1996 Mersin doğumlu olan Tuğçe Kandemir, Türk şarkıcı, söz yazarı ve edebiyat öğretmeni.

Aşk ve hüzün üzerine söylediği şarkıları ile bilinir. Şarkıcılığa amatör olarak başlamış videoları YouTube'da beğenilince kendi şarkısını çıkarmaya karar vermiştir. 2018 yılında öğretmenlik yaparken ilk şarkısı "Bu Benim Öyküm" adlı parçayı söylemiştir. Esas çıkışını Bilal Sonses ile birlikte söylediği "İçimdeki Sen" parçası ile yapmıştır. Bu şarkı YouTube'da 100 milyonun üzerinde izlenilmiştir. 2019'da söylediği "Yelkovan" şarkısı ise 50 milyonun üzerinde izlenmiştir. Hâlâ Mersin Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

TUĞÇE KANDEMİR'İN DİSKOGRAFİSİ

Single'ları

"Bu Benim Öyküm" (2018)

"Yanlış" (2018)

"İçimdeki Sen" (Bilal Sonses ile) (2018)

"Gülü Soldurmam" (2019)

"Yelkovan" (2019)

"Yağmur" (2019)

"El-Âlem" (2020)

"Açıldı Kapılar" (Roni Can Durmus ile) (2020)

"Kurban Olduğum" (2020)

"Drama Köprüsü" (2020)

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Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konuğu Tuğçe Kandemir kimdir? Tuğçe Kandemir kaç yaşında? - Haberler
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