HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi 21 Aralık tarihinde tamamlanacak

Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi 21 Aralık tarihinde tamamlanacak
01.05.2020 10:18 | Son Güncelleme: 01.05.2020 10:20

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesiminde çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini ve yolun 21 Aralık tarihinde tamamıyla açılacağını belirterek, "400 kilometrelik yolla Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayacağız" dedi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun 6'ncı kesiminde bulunan Akyazı ilçesindeki şantiye alanında incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 kesimden oluşan otoyolun toplam uzunluğunun 400 kilometre olduğunu ifade etti. Bakan Karaismailoğlu, 73 kilometre uzunluğundaki kesim 6'da çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, "İnşallah yıl sonunda burayı açmayı, faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Asya'yı Avrupa'ya bağlayan 400 kilometrelik bir otoyolun son kesiminde bulunmaktayız. 6 kesimden 5'i açılmış vaziyette" dedi.

"ÜLKEMİZE VİZYON KAZANDIRAN YATIRIMLAR"

Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul-İzmir Otoyolu, Osmangazi Köprüsü ve Çanakkale Köprüsü ile adeta Marmara Bölgesi ve Marmara Denizi'ni bir altın kolye gibi işlemeye çalıştıklarını dile getiren Karaismailoğlu, "Tabii bu yatırımlar, ülkemize vizyon kazandıran büyük yatırımlar. Bunlar sadece yol değil. Bunlar yapılan yatırımlarla bulundukları bölgeye ekonomide, istihdamda, üretimde, ticarette çok büyük artılar kazandırıyor" diye konuştu.

Kuzey Marmara Otoyolu 21 Aralık tarihinde tamamlanacak

"ASYA VE AVRUPA'YI BİRBİRİNE BAĞLAYACAĞIZ"

Bakan Karaismailoğlu, 2020 sonunda çalışmalarını tamamlayacaklarını belirterek şunları kaydetti:

"Bu yılın sonunda, 21 Aralık şeklinde planladık. Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi olan 6'ncı kesimi İzmit Kavşağı ve Akyazı kesimiyle birlikte tamamlayarak 400 kilometrelik yolla Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayacağız. Yol bittikten sonra yük araçlarımız, tırlar, kamyonların şehir trafiğini ve buradaki insanları etkilemeden transit bir şekilde yüksek standartlara sahip güvenlikli otoyolumuzu inşallah yıl sonunda açmayı planlıyoruz."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Mercedes hatta Ferrari sahibi olanlar bile 1000 liralık yardım için Bakanlığa başvuru yaptı Ekonomi
Mercedes hatta Ferrari sahibi olanlar bile 1000 liralık yardım için Bakanlığa başvuru yaptı
Yılın ilk çeyreğinde 72,7 tonla en fazla altın alan ülke Türkiye oldu Ekonomi
Yılın ilk çeyreğinde 72,7 tonla en fazla altın alan ülke Türkiye oldu
Meşhur Araban sarımsağının hasadı bereketli başladı Ekonomi
Meşhur Araban sarımsağının hasadı bereketli başladı
Mansur Yavaş'ın seçim vaadi olan ve sadece Ankaralıların ürünlerinin satıldığı Başkent Market'in ilki açıldı Ekonomi
Mansur Yavaş'ın seçim vaadi olan ve sadece Ankaralıların ürünlerinin satıldığı Başkent Market'in ilki açıldı
Merkez Bankası Başkanı Uysal: IMF ile kaynak ve swap girişimimiz yok Ekonomi
Merkez Bankası Başkanı Uysal: IMF ile kaynak ve swap girişimimiz yok
Merkez Bankası rezervleri 86 milyar 447 milyon dolara geriledi Ekonomi
Merkez Bankası rezervleri 86 milyar 447 milyon dolara geriledi
Merkez Bankası, Bankalararası Kart Merkezi'ne hakim ortak oldu
Merkez Bankası, Bankalararası Kart Merkezi'ne hakim ortak oldu
Son Dakika: İstanbul'da sokağa çıkma yasağında taksiler, 12.500 seferle sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak
Son Dakika: İstanbul'da sokağa çıkma yasağında taksiler, 12.500 seferle sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak
Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarında değişikliğe gitmedi
Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarında değişikliğe gitmedi
Altının kilogramı 384 bin 860 liraya yükseldi
Altının kilogramı 384 bin 860 liraya yükseldi
Bankacılık sektörünün mevduatı 39,7 milyar lira arttı
Bankacılık sektörünün mevduatı 39,7 milyar lira arttı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüsün etkisiyle son 6 haftada 30 milyonu aştı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüsün etkisiyle son 6 haftada 30 milyonu aştı
Son Dakika: Benzine 16 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 16 kuruş zam geldi
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 55 milyar 391 milyon lira arttı
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 55 milyar 391 milyon lira arttı
Vatandaşların döviz mevduatları 17 Nisan-24 Nisan haftasında 980 milyon dolar azaldı
Vatandaşların döviz mevduatları 17 Nisan-24 Nisan haftasında 980 milyon dolar azaldı
Bakan Pakdemirli, elde kalan ürünlerle ilgili çiftçilere ve besicilere müjdeyi verdi
Bakan Pakdemirli, elde kalan ürünlerle ilgili çiftçilere ve besicilere müjdeyi verdi
Mart ayında AB ve Euro Bölgesi'nde işsizlik arttı
Mart ayında AB ve Euro Bölgesi'nde işsizlik arttı
Kara yolu taşımacılığında yüzde 50 indirimli tavan ücret tarifesi uygulamaya girdi
Kara yolu taşımacılığında yüzde 50 indirimli tavan ücret tarifesi uygulamaya girdi
Gram altın 383,7 liradan işlem görüyor
Gram altın 383,7 liradan işlem görüyor
PTT, ATM'den günlük para çekme limitini 5 bin liraya yükseltti
PTT, ATM'den günlük para çekme limitini 5 bin liraya yükseltti
Son Dakika: Merkez Bankası 2020 ve 2021 yıl sonu enflasyon tahminlerini açıkladı
Son Dakika: Merkez Bankası 2020 ve 2021 yıl sonu enflasyon tahminlerini açıkladı
Son dakika: Benzine 16 kuruş zam geliyor
Son dakika: Benzine 16 kuruş zam geliyor
Bursa'da kurulan Tibet mastifi çiftliği, Arap ülkelerine köpek ihraç ediyor
Bursa'da kurulan Tibet mastifi çiftliği, Arap ülkelerine köpek ihraç ediyor
1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne 1 haftada 451 bin başvuru oldu
1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne 1 haftada 451 bin başvuru oldu
Güne yükselişle başlayan dolar 6,98'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,98'den işlem görüyor
Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi
Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi
Sadece 4 ilimizde yetişiyor! Günde 500 gram toplayıp kilosunu 4.500 liradan satıyorlar
Sadece 4 ilimizde yetişiyor! Günde 500 gram toplayıp kilosunu 4.500 liradan satıyorlar
Enginarda kazanan aracı oldu: Tarlada 1, pazarda 5 lira
Enginarda kazanan aracı oldu: Tarlada 1, pazarda 5 lira
Türkiye, yılın ilk çeyreğinde Avrupa'da araç satışları artan tek ülke oldu
Türkiye, yılın ilk çeyreğinde Avrupa'da araç satışları artan tek ülke oldu
Merkez Bankası 4 Mayıs'tan itibaren yeni 10 TL'leri tedavüle verecek
Merkez Bankası 4 Mayıs'tan itibaren yeni 10 TL'leri tedavüle verecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Fahrettin Koca Berat Albayrak Fahrettin Altun
Magazin Ozan Güven Ebru Gündeş Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Caner Erkin Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Bursa Ankara Futbolcu Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi 21 Aralık tarihinde tamamlanacak - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.5.2020 10:23:41. #1.15#
title